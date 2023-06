Les nouveaux fonds de la semaine #37

Crédit Mutuel AM lance un fonds sur l’inclusion sociale

Crédit Mutuel Asset Management lance CM-AM Impact First Inclusion, un fonds diversifié ayant pour objectif premier l’inclusion sociale. Son portefeuille est constitué de 75% d’obligations (de catégorie social bonds ou sustainability bonds) et de 25% d’actions.

Géré par Sophie Rahm, le fonds est investi dans des entreprises, et émetteurs, identifiés comme ayant un impact social significatif permettant de favoriser l’accès des personnes les plus fragiles à des services essentiels - logement, santé, éducation, mobilité, finance – avec une logique d’équité et de réduction des inégalités sociales, en référence aux objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.

Créé en 2022, le pôle de gestion Impact First de Crédit Mutuel AM applique des méthodologies et matrices analytiques dédiées ; il bénéficie également d’utils et modèles propriétaires de finance durable.

Selon la société, Sophie Rahm met en œuvre une gestion engagée, articulée autour des trois principes clés de l’impact : l’intentionnalité, l’additionnalité et la mesurabilité.

Il s’agit du premier fonds de la gamme Impact First de Crédit Mutuel AM.

LOIM lance une stratégie sur l’électrification de l’économie

Lombard Odier Investment Managers vient de lancer une stratégie Future Electrification, sur le thème de la transition du système énergétique vers un modèle électrifié. Gérée activement, cette stratégie repose sur un processus de sélection de 40 à 50 actions mondiales.

Trois axes de l’électrification de l’économie sont privilégiés, explique un communiqué : la demande, l’offre et les facilitateurs. La demande comprend l’électrification propre et l’amélioration de l’efficacité des bâtiments, des transports, de l’industrie et des processus de production, parallèlement à l’évolution des modes de consommation. L’offre concerne le fait que l’approvisionnement énergétique mondial doit être entièrement décarbonisé, en passant des combustibles fossiles à des sources d’énergie renouvelables. Enfin, les facilitateurs incluent le matériel, les logiciels et les matières premières nécessaires pour permettre et accélérer le rythme de la transition.

La stratégie est gérée par Paul Udall, gérant de portefeuille principal, qui possède plus de vingt ans d’expérience. Paul Udall est assisté par Peter Burke-Smith, Junior Portfolio Manager, ainsi que par les équipes de recherche et d’investissement en matière de soutenabilité de LOIM. Future Electrification est le dernier élément de la franchise CLIC de Lombard Odier soutenant la transition vers le « net-zéro » .

« L’électrification est désormais plus qu’une tendance émergente dans la course contre le changement climatique. L’importance croissante des véhicules électriques, de l’énergie solaire et des pompes à chaleur montre à quel point l’électrification se déploie dans l’ensemble des secteurs d’activités à travers le monde », commente Paul Udall. « Etant vouée à constituer la solution la plus immédiate et la plus efficace aux crises du climat et de la sécurité énergétique, notre stratégie Future Electrification tirera parti du soutien croissant des politiques et des industriels à la transition du système énergétique vers un modèle électrifié, tout en exploitant les sources de profit qui en découlent », poursuit-il.

Montpensier lance un fonds daté d’obligations convertibles

Montpensier Finance vient de lancer le fonds daté M International Convertible 2028, uniquement investi dans des obligations convertibles internationales à profil crédit. Couvert en euros, le portefeuille sera investi dans des titres d’une maturité de 3 à 5 ans et sera diversifié sur 80 à 100 émissions. Il a un objectif de rendement actuariel brut de 7 %.

Le fonds intégrera un processus de gestion ESG et sera classé article 8.

« Le gisement actuel des obligations convertibles présente une forte décote par rapport au prix de remboursement et des yield to maturity/put attractifs. Sur les nouvelles émissions, on observe des coupons en forte hausse qui répliquent la nouvelle donne taux/crédit », souligne l’équipe de gestion de Montpensier.

Montpensier gère 1,3 milliard d’euros d’encours en obligations convertibles.

Schelcher Prince Gestion lance un fonds high yield à échéance

Schelcher Prince Gestion, société affiliée à Arkéa Investment Services, lance un nouveau millésime de fonds à échéance, Schelcher Prince Global Yield 2028. Comme le précédent qui arrivera à échéance en fin d’année 2024, le fonds se concentre sur des entreprises à haut rendement dans des pays développés et émergents.

L’équipe de gestion a été renforcée en janvier 2022 avec l’arrivée de Thais Battista qui a travaillé plus de quinze ans dans l’asset management avec une spécialisation sur les pays émergents.

Schelcher Global Yield 2028 s’adresse aux investisseurs institutionnels français, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires. Le fonds reste ouvert aux souscriptions et rachats quotidiennement.

Il cherche à offrir un rendement qui prend en compte le risque de défaut des émetteurs et les coûts de couverture du risque de change sur une période prédéfinie jusqu’à la fin du premier semestre 2028 plus six mois, au moyen d’une gestion de type « portage » d’un portefeuille de titres de taux libellés en euros et dans d’autres devises que l’euro.

LBPAM gère un fonds à échéance distribué par Louvre Banque Privée

La Banque Postale Asset Management (LBP AM) et Louvre Banque Privée vont commercialiser le LBPAM ISR Obli Février 2029.

Ce nouveau fonds obligataire à échéance majoritairement investi en titres obligataires à haut rendement, est conçu et géré par LBP AM et distribué par Louvre Banque Privée.

LBPAM ISR Obli Février 2029 sera proposé aux clients de Louvre Banque Privée au sein de contrats d’assurance-vie et de contrats de capitalisation des assureurs partenaires. La période de commercialisation s’étend jusqu’au 15 juillet 2023. LBPAM ISR Obli Février 2029 figure parmi les rares solutions d’investissement obligataire à échéance certifiées par le Label ISR. Le FCP répond aux exigences de reporting de l’article 8 du règlement SFDR et se distingue par un profil de risque mesuré (SRI 2), ainsi qu’un niveau de durabilité de 25% au minimum.

En détails, le fonds est investi en obligations et autres titres de créances internationaux (privés et publics), essentiellement européens et de catégorie mixte investment grade et high yield. Le portefeuille est concentré autour d’une soixantaine de positions. Le ‘bond-picking’ du fonds fait la part belle aux leaders européens et dont la qualité de crédit est généralement située dans le compartiment le mieux noté du high yield.

Le fonds se caractérise aussi par une maturité plus longue, proche de 5,5 ans, que celle de la plupart des fonds obligataire datés de la place, contribuant à optimiser les sources de rendement à long terme. L’objectif est d’offrir des opportunités de rendement selon les conditions de placement recommandées, tout en assurant la mise en œuvre de l’approche ISR caractéristique de LBP AM.

Invesco lance un ETF sur les obligations vertes des États européens

Invesco a annoncé le lancement d’un ETF actif sur les obligations souveraines et d’Etat. Dénommé l’Invesco EUR Government and Related Green Transition Ucits ETF (ticker: EGVA), ce fonds investira dans des obligations vertes afin de financer des projets jugés essentiels dans les domaines des énergies renouvelables, la transition écologique des bâtiments, la gestion de l’eau et des déchets, et les transports propres. Il sera coté sur les Bourses Xetra et Borsa Italiana et sera catégorisé Article 8 selon le règlement européen de publication d’informations extra-financières SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Le fonds vise à investir dans des obligations émises par des pays développés ou émergents dans l’Espace économique européen (EEE), bénéficiant d’une notation de crédit investment grade. Ce véhicule investit 10% ou moins de ses actifs dans des émetteurs émergents et jusqu’à 30% dans des émetteurs situés en dehors de la zone EEE. Ce fonds a un profil similaire à celui de l’indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury notamment sur le profil risque/rendement et de duration.

WWF France créé un fonds pour investir dans les forêts

WWF France lance Nature Impact, un fonds dédié basé sur la logique des Paiements de pratiques bénéficiant aux Services Écosystémiques (PSE) qui combine protection de la biodiversité et séquestration de carbone. L’initiative financera dans un premier temps des projets de préservation, restauration et gestion durable des forêts à haute valeur de biodiversité de France métropolitaine.

Le fonds espère apporter 40 millions d’euros en dix ans dans ces projets. WWF veut attirer des entreprises, collectivités et donateurs. La Banque Postale, le Groupe Bel, La Compagnie Fruitière, GRDF, Le Groupe Schmidt, La Française des Jeux, Parfums Christian Dior et TSE, Alliance of Digital Builder, Greenweez, AGX informatique, Clos Mally et Juratoys, membres du Club Entreprendre pour la Planète font partie des premiers contributeurs.

Un premier appel à projets sera lancé le 25 mai auprès des acteurs forestiers. Depuis quelques années, le WWF France expérimente des projets pilotes de PSE forestiers pour accompagner financièrement les propriétaires forestiers volontaires dans la préservation, la gestion plus durable, la restauration des forêts.