Les Coupoles de la Distribution 2023 lèvent le voile

Fin de l’attente et du suspens ! Jeudi 25 mai, les vainqueurs des Coupoles de la Distribution ont été annoncés. Comme chaque année, ces prix récompensent les meilleurs acteurs de la distribution. Dans le monde des « asset managers » et des compagnies d’assurances tout d’abord pour l’aspect innovant d’un produit ou d’un service apparue entre le 31 mars 2022 et le 31 mars 2023. Et pour les bonnes pratiques ensuite adoptées par les spécialistes de la sélection de gérants et de la distribution de fonds.

, Pour la 18ème édition des Coupoles de l’innovation, le jury constitué des experts de Périclès Group et des journalistes de L’Agefi Actifs ont remis cette année la Coupole d’Or dans la catégorie « asset manager » au fonds Ofi Invest Energy Strategic, qui permet d’obtenir une exposition à huit métaux précieux sans investir sur le marché actions, et le tout en étant éligible à l’assurance vie.

Dans la catégorie Compagnie d’assurances, la sensation est venue de… l’absence de primés. Une année blanche donc que David Farcy, associé chez Périclès Group a expliqué en pointant la démarche d’analyse approfondie des dossiers - qui fait la marque de fabrique des Coupoles de l’innovation depuis leur création il y a dix-huit ans – afin de s’assurer qu’il n’y pas de précédent et/ou que l’initiative constitue une innovation suffisamment déterminante/visible du marché.

, L’innovation au cours de la soirée ne s’est pas mise en sommeil pour autant. Pour la première fois, une Coupole de l’innovation en catégorie Immobilier a fait son apparition. « Nos activités nous ont amenés à constater un fort développement de ce marché et il nous a semblé dès lors légitime de récompenser les acteurs de cette classe d’actif les plus innovants, a justifié David Farcy. Pour la première fois donc, Novaxia est lauréat pour son produit Novaxia Vista qui s’intéresse à des actifs immobiliers dédiés aux sciences de la vie et aux technologies d’avenir comme les biotechnologies, les laboratoires de recherche, santé, etc.

, Enfin, un prix spécial du jury a été remis à Axylia pour son certificat NXS Vérité 40 France qui permet de monétiser le carbone et de calculer le risque carbone.

, Par ailleurs, dans le cadre des Coupoles de l’Audace quatre prix ont été décernés avec comme candidats des banques privées, des multigérants, des « family officers », des conseillers en gestion de patrimoine mais aussi des assureurs et des fintech.

Au final, la Coupole de l’Audace, catégorie Education financière a été remise à Société Générale Private Banking France.

La Coupole de l’Audace, catégorie Développement de l’offre et des services a été décernée à UAF Life Patrimoine.

la Coupole de l’Audace, catégorie Engagement responsable est revenue à AG2R La Mondiale

, La Coupole de l’Audace, catégorie Parcours et expérience client a été attribuée à Financière Gestion Privée-Ritchee.fr

, Une Coupole de l’Audace, Coup de cœur du jury a été remise à Generali Epargne Salariale.

, Enfin, il restait pour clore la soirée de remise des prix dont Nicolas Cloiseau, chef créateur de La Maison du Chocolat était l’invité d’honneur, à dévoiler la Coupole Spéciale Personnalité de l’année. Cette dernière a été attribuée à Catherine Orlhac, présidente de l’Aurep.