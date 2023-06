L’épargne des Français résiste à l’inflation selon un sondage

L’épargne des Français, un îlot de stabilité qui résiste à l’inflation. C’est le principal enseignement de la cinquième édition du baromètre de l’épargne en France et en régions, réalisé par l’institut de sondage IFOP, et dont les résultats ont été présentés ce jeudi 1er juin 2023 par Altaprofits, société de conseil en gestion de patrimoine sur internet.

Le sondage (1) révèle que seules 29% des personnes interrogées prélèvent de l’argent sur leurs placements, quitte à remettre en cause certains projets. En revanche, 8% affirment épargner davantage pour «garantir leur pouvoir d’achat dans le futur en cas de nouvelle hausse des prix». En revanche, la conjoncture économique pèse sur la fréquence des placements, puisque de moins en moins d’épargnants placent de l’argent à un rythme mensuel (39%, contre 42% en 2022, et 45% en 2021).

Concernant les placements, l’aversion au risque continue de prédominer. 68% des interrogés (détenant un produit d’épargne), déclarent plébisciter les produits d’épargne sans risque à faible rendement, un chiffre toutefois en baisse de trois points en un an. En revanche, 17% des sondés déclarent privilégier des produits plus risqués, avec des rendements espérés plus importants.

(1) Réalisé du 3 au 12 avril 2023 auprès d’un échantillon de 2407 personnes, interrogées à partir d’un questionnaire auto-administré en ligne