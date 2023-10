Finary lance un plan d’investissements programmés en cryptos

La plateforme digitale Finary lance ce mardi 3 octobre 2023 un plan d’investissements programmés en cryptomonnaies.

Les clients de cette nouvelle offre pourront choisir parmi 14 cryptomonnaies réparties dans quatre programmes différents :



« The Two Kings » constitué de Bitcoin et Ethereum

« Captain DeFi » qui propose des actifs liés à la finance décentralisée

« Green Planet » pour investir dans des cryptomonnaies peu énergivore et respectueuse de l’environnement

« Infrastructure Power » afin de profiter de l’essor de l’infrastructure blockchain

Ils pourront également choisir le montant et la fréquence de leurs investissements (quotidiens, hebdomadaires ou mensuels).

Les frais prélevés par Finary s'élèvent à 0,99% pour les clients de son offre premium Finary Plus (20 euros par mois ou 120 euros par an), 1,20% pour ceux de Finary Lite (3,75 euros par mois) et 1,49% pour les autres. Les investisseurs pourront décider de retirer leurs cryptoactifs ou de les conserver sur Finary (qui s’est associée à Bitstamp pour l’occasion).

Le plan d’investissement cryptos de Finary a été lancé en août et aurait déjà séduit des «milliers d’utilisateurs» selon la société. Un montant étonnamment élevé pour un lancement il y a seulement deux mois, mais qui lui a permis d’en tirer quelques statistiques. Les souscripteurs de l’offre investissent en moyenne 310 euros par mois. Ils sont 49% à avoir mis en place un plan mensuel, 45% pour un plan hebdomadaire et 6% un plan quotidien.

Créée en 2021, Finary une plateforme digitale BtoC permettant à ses clients de suivre, gérer et optimiser leurs investissements. A date, elle revendique 250.000 utilisateurs et 75 milliards d’euros d’encours suivis sur son interface. Elle a obtenu son enregistrement Psan en fin d’année dernière.