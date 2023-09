CNP Assurances lance une plateforme digitale dédiée aux CGP indépendants

CNP Assurances accélère son développement sur le segment de la clientèle patrimoniale. L’assureur a annoncé ce jeudi 21 septembre 2023 le lancement de CNP Alysés, une plateforme dédiée aux CGP indépendants s’appuyant à la fois sur le modèle multipartenarial de CNP Assurances et sur la structure dédiée à l’épargne patrimoniale en architecture ouverte, CNP Patrimoine.

Développée en partenariat avec Harvest, éditeur de logiciels et créateur de solutions digitales pour les professionnels du patrimoine, CNP Alysés propose, via un canal d’entrée unique, des produits d’assurance vie et de capitalisation. A moyen terme, la plateforme donnera accès aux PER et aux produits de prévoyance. La plateforme a également pour objectif de répondre aux attentes des clients qui souhaitent placer leur épargne dans des projets à forte utilité sociale ou environnementale et bénéficier des solutions de CNP Assurances (fonds thématiques, ISR, santé…).

