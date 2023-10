Binance dans l’embarras face à ses clients

Binance France fait face à la bronca de ses clients.

La branche française de la première plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde (120 millions d’utilisateurs) se retrouve bien embêtée depuis que son intermédiaire de paiement Paysafe a arrêté brutalement leur collaboration lundi 25 septembre.

A lire aussi:

La fin du partenariat n’était pas une surprise et avait été annoncé début juillet. Il n’empêche, certains clients se sont retrouvés bien en peine de pouvoir retirer leurs soldes en euros à la date butoir. Comme le révélait BFM Crypto mercredi 27 septembre, plusieurs d’entre eux ont été dans l’incapacité d’effectuer des sorties et des dépôts en euros par carte bancaire sur leurs comptes.

Le lendemain, Binance réagissait via un communiqué, confirmant que les dépôts en euros étaient bel et bien suspendus le temps qu’un nouveau partenaire soit trouvé, mais que les retraits en euros sont toujours possibles jusqu’au 31 octobre. Selon un porte-parole de la plateforme, ils sont toujours opérés par Paysafe.

Binance conseille toutefois à ses clients de convertir leurs soldes en euros en USDT, le stablecoin de Tether indexé sur le dollar américain, une solution possible jusqu’à la fin du mois également. Contactée, Binance précise : «En raison de problèmes techniques avec Paysafe, certains utilisateurs rencontrent des difficultés avec les retraits en EUR. Binance travaille avec Paysafe pour résoudre ces problèmes et, en même temps, nous travaillons à intégrer nos nouveaux partenaires le plus rapidement possible». Derrière ces «problèmes techniques», la bonne idée de Paysafe de lancer, en parallèle de son retrait avec Binance, des examens de fermetures anticipées de certains comptes clients. Ces procédures n’ont toutefois concerné que 0,085% des utilisateurs européens du prestataire.

Jusqu'à l’arrivée d’un nouveau prestataire d’intermédiation de paiement, d’autres fonctionnalités sont également en pause, comme l’achat et la vente de cryptomonnaies avec le solde euros depuis le 28 septembre. Les clients peuvent toutefois continuer à en acheter avec «au moyen de leurs cartes de crédit/débit», précise la plateforme dans son communiqué.