Arquant Capital en quête de cash

Les temps sont durs pour les sociétés cryptos.

Près d’un an après la spectaculaire chute de FTX, deuxième plus grosse plateforme d’échange encore valorisée 32 milliards de dollars en janvier 2022, l’écosystème panse encore ses plaies. Dans la confusion générale, le doute a été jeté sur tous les acteurs. Face à des actifs qu’ils ne maitrisent pas, les investisseurs ont pris peur et ont déserté le marché, malgré toutes les tentatives de réassurance des exchanges . Et comme bien souvent, les institutionnels ont été les premiers à prendre la tangente. D’où les difficultés d’Arquant Capital, à la double peine en cette période de bear market.

A lire aussi:

La société de gestion de portefeuille de fonds d’investissement alternatif, agréée en mai 2022 par l’Autorité des marchés financiers (AMF), propose une offre de gestion collective active et passive (fonds bitcoin et ethereum) aux investisseurs institutionnels et professionnels, lancée seulement deux mois avant la faillite de FTX. Une stratégie de niche combinée à un mauvais timing, qui l’amène à des difficultés importantes.

Comme l’ont révélé nos confrères de Citywire France, Arquant Capital cherche un repreneur ou un nouvel actionnaire majoritaire. Elle se retrouve en très grandes difficultés, au point de fonctionner en service minimum (cinq employés contre huit à son apogée). «La commercialisation a commencé début 2023 et la collecte sur la crypto a été neutre depuis», a confié Antoine Paris, co-fondateur de la société de gestion. Pire : elle a demandé le retrait de son agrément auprès de l’AMF. Des capitaux frais lui redonneraient donc un peu d’air.

Des discussions préliminaires auraient déjà été engagées avec des acteurs cryptos japonais et brésiliens. Antoine Paris s’est dit assez confiant sur la situation et la capacité de ses équipes à «réactiver très vite l’agrément».