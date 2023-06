L’assurance vie enregistre sa meilleure collecte depuis le début de l’année

La collecte de l’assurance vie tient le coup et enregistre sa meilleure performance de l’année avec 1,3 milliard d’euros collectés. Après un mois de mars en dessous de la barre d’un milliard d’euros (400 millions d’euros), la collecte nette renoue avec les niveaux affichaient en début d’année (1,2 milliard d’euros en janvier et 1,1 milliard d’euros en février). Sur les quatre premiers mois de l’année, elle s’établità 4,1 milliards d’euros, un niveau inférieur à celui affiché au même moment en 2022, soit 10,5 milliards d’euros.

Une dynamique portée par les unités de compte

Le rebond de la collecte a notamment été porté par une hausse des cotisations, autant pour les fonds en euros (+7%) que pour les unités de compte (UC) en augmentation de 15%. Depuis le début de l’année, les cotisations ont augmenté de 5%, soit une croissance de 2,6 milliards d’euros. Elles s’établissent sur l’année à 55,5 milliards d’euros, poussées par les UC à leur plus haut niveau et qui représentent 40 % d’entre-elles.

En parallèle, les prestations suivent une dynamique similaire et affichent une hausse de 8,5 milliards d’euros sur un an, à 51,4 milliards d’euros. Sur le mois d’avril, elles s’établissent à 12,5 milliards d’euros, soit une progression de 2,2 milliards d’euros par rapport à 2022. Fin avril, l’encours de l’assurance vie s’élève à 1.893 milliards d’euros, soit en augmentation de 2,5 % sur un an.

Le plan d’épargne retraite ne tremble pas

Malgré un contexte économique instable, le plan d’épargne retraite (PER) continue sa route. Sur le mois d’avril, les cotisations sur un PER assurantiel s’élèvent à 577 millions d’euros, niveau quasi identique à celui du mois précédent. En prenant en compte les transferts d’anciens contrats d’épargne retraite vers un PER qui ont représenté 333 millions d’euros, ce sont au total 910 millions d’euros qui ont été versés sur les supports de retraite au mois d’avril. La collecte nette, quant à elle, s’élève à 435 millions d’euros.

À fin avril 2023, les PER comptabilisent 4,1 millions d’assurés pour un encours de 52,5 milliards d’euros dont 46% sont dédiés aux UC.