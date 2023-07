Apartir de questions générées par ChatGPT, l’intelligence artificielle a fait part de ses réflexions sur des sujets en prise directe avec l’environnement économique et la gestion de patrimoine. Mais que valent-elles ? Les spécialistes de l’ingénierie patrimoniale de Cyrus Conseil les ont analysées et pointent à l’évidence quelques flottements…

Quelle est votre analyse de la situation économique actuelle ?

IA

La situation économique actuelle est caractérisée par une incertitude et une volatilité accrues. Les consommateurs et les entreprises sont confrontés à une multitude de défis, et les marchés financiers sont en proie à des mouvements importants.

L’EXPERT

La crainte d’une récession mondiale attendue par tant d’économistes en début d’année semble s’écarter. La croissance mondiale, certes modérée, demeure résiliente, notamment portée par les Etats-Unis et la Chine.

Outre-Atlantique, le PIB du premier trimestre a été révisé à la hausse (+1,3 %) et la consommation reste soutenue, poussée par la réserve d’épargne des ménages accumulée pendant le Covid. La remontée des taux de la Réserve fédérale n’a pas encore eu l’effet escompté, avec une décélération de l’inflation notable mais insuffisante pour freiner la hausse des salaires dans un contexte de plein emploi.

Du côté de la Chine, le rebond espéré suite au déconfinement n’est pas aussi marqué que prévu mais l’économie a retrouvé son expansion. Le gouvernement travaille sur une relance budgétaire qui, couplée à une baisse des taux de sa banque centrale à contre-courant de ses homologues, pourrait stimuler sa croissance au second semestre.

L’Europe marque le pas avec une activité économique atone. L’Allemagne est entrée en récession technique et l’inflation pèse sur le moral des ménages et des entreprises. Sa décélération pourrait toutefois être une bonne nouvelle pour limiter les actions restrictives de la BCE dans les mois à venir.

Quels sont les principaux risques économiques auxquels les investisseurs sont confrontés ?

IA

Les principaux risques économiques auxquels les investisseurs sont confrontés comprennent le risque de taux d’intérêt, le risque de change, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché.

L’EXPERT

Les principaux risques économiques identifiés à l’heure actuelle découlent des conséquences de l’action des banques centrales face à l’inflation.

Imaginons que la remontée des taux pilotée par la Réserve fédérale soit insuffisante pour faire refluer l’augmentation des prix et normaliser le taux de chômage : la première économie mondiale pourrait alors entrer dans une boucle prix-salaires, menant à l’hyperinflation et dont les conséquences sur l’économie mondiale seraient désastreuses.

A l’opposé, imaginons maintenant que la Fed soit allée trop loin dans la remontée de ses taux et que cela entraîne une récession majeure. Là aussi, les conséquences seraient néfastes pour l’économie mondiale, avec une probable correction importante sur le marché actions et des tensions sur les marchés de taux.

Les taux sont aussi un paramètre crucial sur l’évolution du marché de l’immobilier dans le monde. Si la France possède quelques garde-fous grâce à ses taux fixes et l’appétence naturelle des Français pour l’immobilier, ce n’est pas le cas des pays anglo-saxons. Rappelons que la grande majorité des emprunts immobiliers sont consentis à taux variables outre-Atlantique. Une hausse des taux ou leur maintien prolongé à des niveaux élevés aurait pour conséquence de faire chuter le prix de l’immobilier de toute nature.

La hausse des taux pourrait aussi avoir un impact sur la liquidité du marché telle que nous l’avons observée à la suite des tensions sur les banques régionales aux Etats-Unis ou sur la baisse de la production de crédit en Europe. Enfin, les tensions géopolitiques entre les Etats-Unis, la Chine ou encore l’Arabie Saoudite pourraient avoir des conséquences importantes sur le prix des matières premières et les coûts de production.

Quels conseils donneriez-vous aux investisseurs pour naviguer dans ce contexte économique ?

IA

Les investisseurs devraient se concentrer sur la diversification de leurs portefeuilles, en investissant dans des actifs à court et à long terme, en surveillant les marchés et en prenant des décisions d’investissement éclairées. Ils devraient également évaluer leurs risques et leurs objectifs et s’assurer qu’ils sont à l’aise avec le niveau de risque qu’ils prennent.

L’EXPERT

Quel que soit le contexte, nous préconisons d’appréhender le patrimoine de manière globale, en raisonnant par projet et par objectif. Une bonne diversification entre les classes d’actifs financiers, immobiliers et non cotés nous semble le meilleur gage de pérennité pour traverser les cycles économiques dans la durée.

Regardons maintenant le contexte actuel. L’incertitude sur l’impact de la remontée des taux nous pousse à sous-pondérer l’exposition action par rapport à notre exposition cible de long terme. Nous privilégierons les actions américaines pour leurs capacités de résilience et de rebond historiquement démontrées, ainsi que les actions asiatiques qui devraient bénéficier du rebond de l’économie suite au déconfinement en Chine.

Nous avons connu en 2022 la plus forte remontée des taux depuis 1929. Dès lors, il semble prématuré de se positionner sur le marché immobilier, même si certains secteurs commencent à redevenir attractifs.

En revanche, nous bénéficions de la meilleure rémunération connue depuis quinze ans sur les obligations ! Nous invitons donc nos clients à réinvestir de manière importante sur cette classe d’actifs, notamment au travers de fonds obligataires à échéance. Il est possible de rémunérer sa trésorerie de court terme autour de 3 %/an en attendant d’identifier des opportunités de réinvestissement ou de rémunérer ses placements de moyen terme autour de 6 %/an pour des obligations des entreprises solides, voire de 10 %/an sur de la dette privée par exemple.

Quels sont les avantages et les inconvénients des différents types d’investissement compte tenu du contexte économique actuel ?

IA

Les avantages des différents types d’investissement compte tenu du contexte économique actuel incluent la possibilité de diversifier le portefeuille, de profiter des rendements à long terme et de bénéficier des avantages fiscaux. Les inconvénients comprennent le risque de perte en capital et le risque de taux d’intérêt.

L’EXPERT

Les principaux inconvénients actuels résident dans les incertitudes liées aux valorisations sur les marchés actions et les marchés immobiliers. Une chute importante du marché actions pourrait se matérialiser en cas de récession. Une baisse prononcée du marché immobilier pourrait quant à elle intervenir si les taux restaient élevés dans la durée. Nuançons toutefois ces propos : ces deux classes d’actifs étant supposées être détenues à long terme dans le patrimoine de nos clients, le temps devrait permettre d’atténuer ces craintes.

A l’inverse, l’avantage de la conjoncture actuelle réside dans la rémunération du marché obligataire et ce, quel que soit l’horizon d’investissement envisagé. Des investissements rémunérateurs de court terme pourraient permettre de saisir des opportunités sur les actions et l’immobilier en cas de baisse importante.

Quels sont les principaux secteurs qui offrent des opportunités d’investissement intéressantes ?

IA

Les secteurs qui offrent des opportunités d’investissement intéressantes aujourd’hui comprennent l’immobilier, les technologies de l’information, les services financiers, l'énergie, les produits de base et les biens de consommation.

L’EXPERT

Nous privilégions les entreprises ayant un fort pricing power, c’est-à-dire une forte capacité à répercuter une hausse des coûts sur le consommateur. Ces entreprises se retrouvent notamment dans les secteurs des technologies, du luxe, de l’automobile ou des médias. Nous apprécions également le secteur de la santé dont l’enjeu et l’aspect défensif nous paraissent intéressants dans le contexte actuel. Enfin, et sur le long terme, la transition énergétique ne nous semble plus être une option dans les portefeuilles de nos clients compte tenu des enjeux environnementaux.

Quels sont les principaux indicateurs économiques que vous surveillez pour prendre des décisions d’investissement

IA

Les principaux indicateurs économiques que je surveille pour prendre des décisions d’investissement comprennent le taux d’inflation, le taux de chômage, le PIB, les taux d’intérêt, les taux de change et les indices boursiers.

L’EXPERT

Les indicateurs que nous suivons sont : le PIB, la dette, l’inflation, les taux, les salaires, le chômage, la balance des paiements courants, les stocks des entreprises, les indicateurs manufacturiers, le moral des managers, l’épargne des ménages ainsi que les mises en chantier.

Quels sont les principaux défis auxquels les investisseurs sont confrontés ?

IA

Les principaux défis auxquels les investisseurs sont confrontés aujourd’hui comprennent le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de crédit et le risque de taux d’intérêt.

L’EXPERT

Nous sortons d’une décennie de baisse des taux ininterrompue, de plans de relance budgétaire sans précédent dans les principales économies développées, et de deux ans d’argent gratuit imposés par le Covid. Si leurs objectifs n’ont pas forcément changé, le principal défi des épargnants est de repenser leurs allocations d’actifs, en oubliant les réflexes du passé, pour s’adapter au cycle économique qui se présente.

Quels conseils donneriez-vous aux investisseurs pour gérer leurs risques et leurs avantages compte tenu du contexte économique actuel ?

IA

Les investisseurs devraient se concentrer sur la diversification de leurs portefeuilles, en investissant dans des actifs à court et à long terme. Ils devraient aussi surveiller les marchés et prendre des décisions d’investissement éclairées, en évaluant leurs risques et leurs objectifs et en s’assurant qu’ils sont à l’aise avec leur niveau de risque.

L’EXPERT

Si le budget de risque d’un investisseur doit évoluer en fonction du contexte économique, la gestion du risque doit pouvoir s’apprécier de manière méthodique et quel que soit l’environnement économique. Voici quatre clés de lecture qui nous semblent indispensables pour la gestion du couple rendement/risque de son patrimoine.

- La diversification, pour pérenniser et valoriser son patrimoine au travers des différents cycles économiques. Elle doit s’opérer autour des trois grandes classes d’actifs que sont l’immobilier, le financier et le non-côté. Une sous-diversification intervient ensuite au sein de chacune de ces classes d’actifs et des partenaires qui fourniront les solutions d’investissement.

- L’intégration du risque permettra de l’appréhender dans sa globalité et non actif par actif. Il sera alors plus facile d’accepter les fluctuations de valorisation de certains investissements.

- La liquidité est nécessaire afin de satisfaire des investissements ou des dépenses imprévus. Il conviendra alors de quantifier et d’identifier les sources de liquidités disponibles en cas de besoin, et d’accepter une moindre rémunération sur cette partie du patrimoine.

- Le temps et l’accompagnement par des professionnels permettront d’ajuster l’allocation d’actifs retenue en fonction du budget de risque souhaité, chaque investissement correspondant à un horizon de temps défini.