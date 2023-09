Les livrets défiscalisés font encore recette en août

Et un de plus ! Au mois d’août, la collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire est à nouveau positive. A +3,02 milliards d’euros pour l’ensemble des réseaux – dont 2,27 milliards d’euros pour le seul livret A -, il s’agit néanmoins de l’un des montants les plus faibles enregistrés mois après mois en 2023. Seul en juin, la collecte a été inférieure à 2,16 milliards d’euros.

Sur les huit premiers mois de l’année, en cumulé, les épargnants ont déposé 40,69 milliards d’euros ce qui porte l’encours total sur les deux produits à 550,4 milliards d’euros à fin août 2023. Un niveau record.