Les fonds d’obligations Pays émergents à la loupe #49

Sous observation cette semaine, la catégorie des fonds Obligations Pays Emergents affiche en termes de performances une légère progression par rapport à sa précédente étude fin mars. La performance moyenne de l’ensemble reste cependant négative à -0,12% (contre -2,76% au terme du premier trimestre). Les incertitudes économiques et géopolitiques mondiales pèsent énormément sur la catégorie, et peu d’indicateurs nous engagent à être très optimistes pour l’avenir.

Les performances du Top 10 progressent comme l’ensemble, sans que les gains soient pour autant notables. A l’exception du fonds HSBC GIF - Brazil Bond AC USD qui tire son épingle du jeu avec une progression séduisante de +15,36% sur douze mois. Couronné de 5 étoiles Europerformance, Il fait office de valeur sûre en conservant – de loin - sa première place sur trois ans et cinq ans.

(1) du 16/09/2022 au 15/09/2023

(2) du 18/09/2020 au 15/09/2023

(3) du 21/09/2018 au 15/09/2023

(4) Au 31/08/2023

Comment lire la notation Europerformance ?

Les étoiles sont attribuées aux fonds en analysant leur couple rendement/risque, en hebdomadaire, au regard de leur catégorie. Les fonds doivent avoir un historique de rendements compris entre 2 ans et 3 semaines pour les étoiles juniors et 3 ans et 3 semaines pour les étoiles seniors. Dans notre tableau, aucun fonds figurant dans le haut du classement sur un an a été créé au cours des deux dernières années.