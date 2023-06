« La demande africaine est négligée »

Entretien avec Cyrielle Kouamou, fondatrice et directrice générale de Kouamou Capital

Pourquoi vous concentrer uniquement sur la clientèle fortunée en Afrique ?

Nous y voyons un gros potentiel et un marché insuffisamment couvert. Cette clientèle présente une complexité liée à l'étendue et l’hétérogénéité du continent. Au total, 56 % des HNWI* africains sont présents dans les cinq plus grandes économies, aussi appelées les Big 5 (Afrique du Sud, Nigeria, Kenya, Egypte et Maroc). Les 44 % restants doivent aussi être pris en charge, sachant que leurs revenus dépassent plus de 1.800 fois le salaire mensuel. Si nous appliquions ce ratio à la France, il s’agirait de prendre en compte uniquement les personnes dont l’actif serait supérieur à 4,6 millions d’euros. Il est nécessaire de réajuster les mesures locales en pouvoir d’achat relatif, afin d'établir une définition rigoureuse des individus fortunés en Afrique. D’autant plus que nous observons une augmentation des richesses privées sur l’ensemble du continent, offrant un potentiel significatif pour les sociétés de gestion de patrimoine et les conseillers en investissement, en particulier.

N’avez-vous pas peur de vous restreindre à un marché de niche ?

Peut-on parler de marché de niche alors que le continent va passer d’une population de 1,4 milliard d’habitants à 4,8 milliards en 2100 ? En outre, l’Afrique connaît depuis cinq ans une augmentation du nombre de personnes fortunées, corrélée en grande partie à la croissance économique de près de 4 % par an du continent. Elle a retrouvé en 2021 son niveau de 2015 et sa population de millionnaires devrait augmenter de 42 % dans les dix prochaines années. La demande existe, c’est juste qu’elle n’est ni formulée, ni entendue au bon niveau.

Pourquoi les banques locales délaissent ce marché ?

La gestion de fortune n’est pas clairement définie en Afrique. Comme en Europe, les banques de réseau ne ciblent pas la clientèle des HNWI car elles ne savent pas comment faire. Celles qui se considèrent comme des « banques privées » gèrent surtout des chefs d’entreprise avec une offre limitée à des « services premium ». Le marché manquant de cadre réglementaire, les investisseurs sont dans le flou et plusieurs professions leur proposent des conseils patrimoniaux. Entre les notaires, les avocats, les agents immobiliers, on ne sait pas qui fait quoi...

Les banques ont-elles des doutes sur la rentabilité de cette clientèle ?

Les institutions financières rencontrent des défis pour étendre leur présence physique dans les pays africains au-delà des cinq plus grandes économies. Bien que les fintechs et les partenariats avec des banques panafricaines soient des solutions potentielles, la conformité réglementaire et les normes opérationnelles européennes et/ou internationales peuvent rendre ces efforts non rentables. C’est aussi le cas des banques panafricaines à l’échelle du continent. Or ces banques sont obligées de se conformer à la norme la plus exigeante. Pour autant, pour réussir sur le marché africain, il est crucial de s’adapter à l’accessibilité et aux besoins locaux. Les exigences d’entrée doivent être réévaluées pour mieux correspondre aux profils des clients africains.

Pourquoi opérer depuis la France ?

Comme nous proposons à nos clients également des produits européens, cela donne du sens d’opérer depuis Paris. Il y a également un aspect culturel : nos clients ont davantage confiance en la réglementation européenne que celle de leur pays d‘origine. C’est donc parfois aussi une question de crédibilité et d’image.

Quelle est leur appétence pour l’investissement et le risque ?

Elle varie beaucoup d’un pays à l’autre. Mais globalement, pour notre clientèle, le patrimoine c’est surtout l’immobilier construit, les terrains et le placement du cash. Les actifs cotés sont très abstraits, ça ne leur parle pas. C’est pour cela que nous avons structuré notre offre différemment tout en mettant l’accent sur l’éducation financière de notre communauté. Le sujet d’adressage des Patrimoines Africains est davantage culturel que réel.

Quels investissements leur proposez-vous alors ?

Comme nous sommes parmi les premiers à cibler ce marché, nous devons encore faire beaucoup de pédagogie. C’est une approche qui prend du temps, mais qui est nécessaire compte tenu du profil de nos cibles. Peu sont « risquophiles ». Dans un premier temps, notre offre se concentre donc sur l’immobilier. Nous accompagnons nos clients sur l’obtention du Golden Visa, un dispositif créé par la Commission européenne permettant aux étrangers qui achètent un bien immobilier, sous certaines conditions, de bénéficier d’une carte de résident de cinq ans renouvelable, sans obligation de vivre dans le pays à l’année. Cela leur ouvre ainsi les portes de l’espace Schengen en échange d’un « soutien à l’économie locale » puisqu’ils y paient les taxes. Une fois la relation de confiance établie, autour d’un projet qui les rassure, nous pouvons les amener vers d’autres formes d’investissement, comme les actions, les obligations et le non-coté pour n’en citer que quelques-uns.

*High net worth individuals, actifs dépassant 1 million de dollars.