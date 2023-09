Indice Global des Retraites 2023 : la France progresse

Du mieux. En dévoilant le classement de la 12e édition de son Indice Global des Retraites 2023 (GRI), Natixis Investment Managers note que la France progresse, tout en restant assez loin des meilleurs. Elle passe ainsi du 24e rang obtenu en 2022 au 23e rang cette année. Mesuré à partir 18 critères de performance dans quatre catégories (santé, situation financière des retraités, bien-être matériel, et qualité de vie), l’Hexagone a obtenu un score global de 69 % en progression de trois points A titre de comparaison, le trio de tête qui reste composé une nouvelle fois de la Norvège, la Suisse et l’Islande, figurent dans un mouchoir de poche avec un score global de 83 %, 82 % et 81 % en hausse de deux points par rapport à 2022.

A lire aussi:

Dans le détail, la France a vu sa note progresser significativement concernant la situation financière des retraités. Elle gagne sept points en un an et s’élève désormais à 55 %. Une analyse de critères plus fine montre cependant que la France perd une place dans le classement de la dépendance des personnes âgées, pour tomber au 39e rang, en raison du vieillissement de sa population. En revanche, en dépit de la récente réforme, l'âge légal de la retraite, bien que plus proche de la moyenne de l’OCDE reste encore en retrait. Selon une étude complémentaire réalisée par Natixis IM, l’amélioration globale de la situation macroéconomique et, par conséquent, de la sécurité des systèmes de retraite, n’est pas ressentie par les particuliers dans leur vie quotidienne. Ces derniers restent préoccupés par leur capacité à profiter de leur retraite. Seulement 56 % des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête estiment qu’elles auront la possibilité de mener à bien leurs projets une fois à la retraite, et 48 % craignent qu’il leur faille un « miracle » pour prendre leur retraite dans de bonnes conditions. « Le contexte macroéconomique actuel leur rappelle en particulier à quel point l’inflation est une menace pour leur niveau de vie à la retraite (…), a relevé Gad Amar, directeur de la distribution pour l’Europe de l’Ouest chez Natixis IM, dans un communiqué.

A lire aussi:

Dans les autres domaines sous observation, la France perd notamment deux points dans la catégorie Santé – du fait de la baisse de l’espérance de vie, conséquence de la pandémie de Covid-19 -, mais se classe toujours à un niveau élevé, au 8e rang avec 88 %. Le pays se maintient également à la 14e place en ce qui concerne les dépenses de santé globales et reste au 1er rang des dépenses d’assurance maladie.

Enfin, en matière de bien-être matériel, le score de la France est passé de 57 % à 58 % cette année. Le pays a légèrement reculé en termes de revenu par habitant (de la 16e à la 17e place) et d'égalité salariale (de la 15e à la 16e place).