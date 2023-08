Le Suédois Trustly rachète Slimpay, spécialiste français du prélèvement

Une nouvelle opération dans les fintechs du paiement ! Le Français Slimpay, établissement de paiement spécialisé depuis 2010 dans le prélèvement Sepa pour les paiements récurrents, devrait passer sous le pavillon suédois de Trustly, autre établissement de paiement qui s’est développé sur l’initiation de virement. La transaction est évaluée à 70 millions d’euros et reste soumise à l’approbation des autorités règlementaires.

Trustly compte environ 1.000 employés pour un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros, l’entreprise est présente dans les pays du Nord de l’Europe, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, soit une trentaine de marchés, avec 8.300 commerçants clients. Sa technologie repose sur les API (interfaces de programmation applicatives) permettant de se connecter aux comptes bancaires de plus de 650 millions de clients, soit 12.000 banques. Azura, sa nouvelle solution qui intègre un puissant moteur de traitement de données, apporte davantage de simplicité et permet de personnaliser l’expérience de paiement pour les commerçants et pour leurs clients.

Complémentarité géographique

En rachetant Slimpay, qui réalise un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros avec plus de 2.000 marchands dans une vingtaine de pays, Trustly complète son offre et sa couverture géographique. Car Slimpay est présent en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. L’entreprise devrait aussi reprendre la gestion de l’activité de prélèvement que Trustly propose sur quelques marchés comme la Suède ou le Royaume-Uni, où Slimpay n’a pas d’activité (hors zone Sepa).

La solution de Slimpay tire profit de l’open banking pour faciliter la mise en place de prélèvements et sécuriser le processus. «Nous collectons l’Iban (identifiant du compte bancaire) et sécurisons le processus grâce à l’authentification forte, explique Jérôme Traisnel, directeur général de Slimpay, ce qui nous permet de disposer de données fiables et d’avoir l’assurance que le compte bancaire appartient bien à la personne qui se dit titulaire.» Jusqu’ici Slimpay travaillait avec des fournisseurs d’API bancaires, faire partie de Trustly devrait lui donner une plus grande latitude dans l’usage de ces API afin de rendre le parcours de paiement plus simple et plus fluide. Slimpay pourra ainsi proposer à ses propres clients de mettre en place des paiements sortants, comme dans l’assurance pour les indemnisations, par exemple.

Ainsi, la transaction permettra de réunir les capacités à réaliser et à allier des paiements push (virements) et pull (prélèvements). Pour Jérôme Traisnel, «cette opération constitue un signal pour le marché français, c’est la preuve que l’open banking y a gagné en maturité et que l’initiation de paiement est prête à devenir une alternative sérieuse à la carte bancaire.» L’Europe des paiements avance pas à pas.

