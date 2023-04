TotalEnergies fait face à une résolution climat portée par 17 investisseurs

Un groupe d’investisseurs emmenés par l’organisation d’activisme actionnarial Follow This ont déposé une résolution pour la prochaine assemblée générale de TotalEnergies dans laquelle ils demandent au groupe pétrolier de se fixer des objectifs plus ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin d’aligner sa stratégie avec les Accords de Paris.

L’assemblée générale de l'énergéticien aura lieu le 26 mai prochain. En 2022, TotalEnergies avait refusé d’inscrire à l’ordre du jour de son assemblée générale une résolution portant sur sa stratégie climatique, au motif qu’elle empiétait sur les prérogatives du conseil d’administration.

«Tenant compte des difficultés rencontrées en 2022 lors du dépôt de la seconde résolution en amont de l’assemblée générale annuelle 2022 de TotalEnergies, les investisseurs ont décidé cette année de déposer une résolution consultative, qui n’engage dès lors pas la société ni son conseil d’administration», a souligné la coalition de 17 investisseurs parmi lesquels Edmond de Rothschild AM, La Banque Postale AM, Sycomore AM ou encore le fonds de pension néerlandais PGGM.

La coalition met en cause la trajectoire climatique du groupe qui ne prévoit qu’une réduction très limitée de ses émissions à l’horizon 2030, si l’on tient compte de l’ensemble des émissions liées à l’utilisation de ses produits. L’objectif pour ces émissions dites ‘Scope 3', qui représentent 90% du total des rejets du groupe, est fixé à «moins de 400 millions de tonnes en 2030», contre 389 millions de tonnes en 2022.

«Etant donné ses projets d’augmentation de sa production de gaz, nous prévoyons que TotalEnergies deviendra le plus grand producteur européen d’hydrocarbures d’ici à 2030. Ceci n’est pas conciliable avec une trajectoire de réduction des émissions en cohérence avec les Accords de Paris», a souligné Bertille Knuckey, gérante ISR chez Sycomore AM, dans un communiqué publié par la coalition d’investisseurs. «Les investisseurs doivent voter pour exprimer leur opinion sur cette stratégie», a-t-elle ajouté.

Les autres majors concernées

La résolution encourage également TotalEnergies à réinvestir les bénéfices exceptionnels réalisés en 2022 dans de nouvelles sources d'énergie afin de proposer des «alternatives à grande échelle» aux hydrocarbures.

«TotalEnergies dispose de la maîtrise technique, de la puissance financière et des capacités de commercialisation à l'échelle mondiale qui lui permettent d’accélérer la transition vers les énergies renouvelables», indique Follow This qui entend soumettre des résolutions similaires aux assemblées générales de BP, Shell, Chevron et ExxonMobil.

Contacté, TotalEnergies n’a pas répondu à une demande de commentaires sur ce projet de résolution. Le groupe soumettra son rapport Climate & Sustainability avec ses propres objectifs à un vote lors son assemblée générale du 26 mai. En 2022, celui-ci avait été adopté à près de 89%.