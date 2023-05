Technip Energies est dans le vert grâce à un méga contrat dans le GNL

La compagnie pétrolière du Qatar, QatarEnergy, a annoncé mardi avoir attribué à un consortium composé de Technip Energies et de Consolidated Contractors Company (CCC) un contrat d’ingénierie et de construction de deux «mégatrains» de liquéfaction du gaz naturel, d’un montant d’environ 10 milliards de dollars.

Ce projet permettra au Qatar d’accroître sa production totale de gaz naturel liquéfié (GNL) de 16 millions de tonnes par an, pour la porter à 126 millions de tonnes par an, a indiqué QatarEnergy dans un communiqué.

La répartition financière entre les deux partenaires n’a pas été précisée. Dans un communiqué distinct, Technip Energies a indiqué avoir remporté un «contrat majeur» auprès de QatarEnergy pour les installations à terre du projet North Field South (NFS). Un contrat majeur signifie pour le groupe un montant supérieur à un milliard d’euros.

Vers 16h30, l’action Technip Energies gagnait 4,7%, à 19,6 euros. Elle progresse de plus de 30% depuis le début de l’année et de 58% sur un an.

Une bonne nouvelle

Les deux mégatrains seront construits par CCC et auront chacun une capacité de 8 millions de tonnes par an (Mtpa) de GNL. Le projet comprend une importante installation de capture et de séquestration du CO2, d’une capacité de 1,5 Mtpa, qui permettra de réduire de plus de 25% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à des installations similaires de GNL, a précisé Technip Energies dans son communiqué.

«C’est clairement une bonne nouvelle après un premier trimestre faible en matière de prises de commandes pour le groupe», souligne un analyste. «Les risques d’exécution semblent faibles car Technip Energies connaît bien la région et les partenaires», ajoute-t-il.

Le champ de North Field, dans le Golfe Persique, est le plus grand gisement de gaz naturel au monde. En 2021, Technip Energies et le japonais Chiyoda avaient obtenu un contrat de 13 milliards de dollars pour la construction de quatre trains de liquéfaction à terre reliés à ce champ.

Le groupe pétrolier français TotalEnergies a de son côté acquis des participations pour l’exploitation «amont» du gisement.