Saint-Gobain et Ferrari vont rejoindre l’Euro Stoxx 50

Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain et le constructeur italien de voitures de luxe Ferrari intégreront l’indice Euro Stoxx 50 le 18 septembre à l’ouverture des marchés, a annoncé vendredi Qontigo, la filiale de Deutsche Börse en charge d'établir la composition des indices paneuropéens.

Saint-Gobain et Ferrari prendront la place de la foncière allemande Vonovia et du spécialiste irlandais des matériaux de construction CRH au sein de l’indice regroupant les 50 plus grandes valeurs cotées de la zone euro selon le critère de la capitalisation boursière flottante.

Un historique du CAC 40

L’action Saint-Gobain a progressé de 32% depuis le début de l’année, notamment soutenue par la progression supérieure aux prévisions des analystes de ses résultats au premier semestre. Malgré un contexte macroéconomique difficile, le groupe a relevé en juillet dernier son objectif de marge d’exploitation pour cette année, reflet de son pouvoir de prix élevé. Membre du CAC 40 depuis sa constitution en décembre 1987, Saint-Gobain n’a jamais été évincé de l’indice vedette de la cote parisienne depuis.

A la Bourse de Milan, le titre Ferrari a accéléré de 42% depuis le début de l’année, les investisseurs saluant une hausse plus rapide qu’escompté des livraisons et la vigueur du carnet de commandes. Selon les analystes recensés par FactSet, le groupe au cheval cabré devrait dégager des résultats records en 2023 tant en matière de chiffre d’affaires que de bénéfice net.

