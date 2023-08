Les marchés actions misent sur un scénario de reflation

Malgré un mois d’août maussade, marqué par une nouvelle correction sur les marchés de taux, les actions ont fait preuve de résilience. Après leur nette progression en juin et juillet, elles ont quelque peu flanché en août face au rebond des taux américains à un plus haut de 16 ans (l’indice Nasdaq, le plus sensible aux taux et affichant l’une des meilleures performances cette année, a reculé de près de 5%). Elles restent toutefois au-dessus de leur niveau de début juin (pour les indices américains) et progressent encore nettement depuis le début de l’année.

Les indices semblent ignorer la multiplication et l’accentuation des risques: taux plus élevés plus longtemps, inflation persistante, net ralentissement en Chine, risque toujours présent de récession, niveaux de valorisation parfois tendus… mais aussi risques géopolitiques avec la Chine et la Russie et la volonté des Brics de peser davantage.

A Wall Street, l’indice S&P 500 progresse encore de 14% depuis le début de l’année tandis que le Nasdaq bondit de près de 29%. Dans la zone euro, l’Euro Stoxx 50 gagne plus de 12%, avec à Paris une progression équivalente de l’indice CAC 40 et de près de 13% pour le Dax à Francfort. Ces indices sont étales sur la période estivale, contrairement au FTSE MIB de la Bourse de Milan qui continue d’afficher l’une des meilleures performances des marchés boursiers (+20%) malgré la baisse des banques en août.

Soft landing

«Au cours des deux premiers mois d’été, nous avons assisté à la reconstitution des positions longues, ce qui a contribué au rallye sur les indices boursiers américains», observe Florian Ielpo, responsable macro, multi-asset, chez Lombard Odier AM. La plupart des investisseurs ont manqué la hausse des marchés actions au premier semestre, car, en début d’année, ils étaient très négatifs avec la crainte d’une récession en raison de la crise énergétique. Et même si la valorisation était plutôt faible, les marchés étaient peu détenus. Ce qui est désormais moins le cas.

«Dans le même temps, nous observons la remontée d’un risque de reflation avec notamment la progression récente des prix des matières premières», poursuit-il. De plus, un nombre important d’indicateurs économiques se sont récemment réorientés à la hausse. Aux Etats-Unis, on compte ainsi plus de 60% des données économiques publiées qui sont en amélioration contre 40% il y a trois mois. «Le positionnement défensif des investisseurs dans la première partie de l’année et la résistance de l’économie malgré la hausse des taux sont les deux piliers de la résilience des marchés actions», relève également Xavier Chapard, stratégiste chez La Postale AM.

Pour illustrer, celui-ci note les bons résultats des entreprises au deuxième trimestre aux Etats-Unis, y compris en Europe, même s’ils ont été plus mitigés, mais à partir de faibles attentes. Les analystes ont revu en hausse leurs prévisions de bénéfices pour l’ensemble de cette année des deux côtés de l’Atlantique (de 0% à 0,5% pour les entreprises de l’indice S&P 500 et de 2,7% à 3,5% pour l’Euro Stoxx 50 entre avant et après la saison des résultats). «Hormis les derniers indices PMI, notamment dans la zone euro, il n’y pas eu beaucoup de mauvaises surprises pour véritablement peser sur les marchés», estime Xavier Chapard.

A lire aussi:

«La situation actuelle est aux antipodes du risque de ‘hard landing’ avec désormais l’anticipation d’un atterrissage en douceur (soft landing) marginalement plus inflationniste», ajoute Florian Ielpo. De quoi soutenir la résilience des marchés au cours des derniers mois. Car ce faisceau de données économiques justifierait une croissance des bénéfices des entreprises meilleure qu’attendue dans les prochains trimestres. «Les analystes anticipent une faible croissance sur le marché américain, donc la moindre reprise, pour peu qu’elle s’accompagne d’un peu d’inflation, risque d’entraîner une révision en hausse de ces prévisions», estime Florian Ielpo. Justifiant l’expansion des multiples. La croissance bénéficiaire en Europe est attendue supérieure à celle des Etats-Unis mais également à un niveau faible. Du coup, en intégrant une reprise cyclique, cela pourrait gommer une partie de la revalorisation des actions liées à leur nette progression en juin et juillet. Pour ce professionnel, le risque est davantage sur les obligations que sur les actions, pour lesquelles l’équipe multi-asset entretient une position neutre dans l’allocation d’actifs de ses stratégies «flagship».

Trop loin, trop vite ?

Mais pour certains le marché est allé un peu loin, trop vite. «Il est désormais un peu complaisant car le nouveau scénario macro des marchés de reflation n’anticipe pas du tout le risque, toujours présent, de récession, et table sur une accélération de la croissance bénéficiaire ce qui nous semble optimiste», estime Xavier Chapard. De plus, la baisse de la prime de risque action ne protège pas contre ces risques, depuis le début de l’année. Surtout si les banques centrales poursuivent leur resserrement monétaire au-delà de ce qu’anticipe aujourd’hui le marché.

«L’environnement macro-économique n’est pas simple et cela va devenir plus compliqué pour les entreprises de défendre des marges qui sont à des niveaux historiquement élevés», observe le stratégiste. Jusqu’à présent, grâce aux efforts réalisés pendant la crise Covid sur leurs bases de coûts mais aussi à la hausse des prix de vente avec l’inflation, les entreprises ont déjoué les prévisions de chute des résultats. Il n’y a pas non plus eu de récession. Les PMI d’août semblent en revanche anticiper une contraction de l’économie européenne au troisième trimestre.

Xavier Chapard note toutefois une évolution du comportement des investisseurs en août, au-delà de la baisse des cours boursiers, avec un début de rotation vers des secteurs plus défensifs comme la santé ou certains segments de la technologie, au détriment de l’industrie et des financières. «Cette rotation semble montrer que les investisseurs réalisent que beaucoup de nouvelles rassurantes sont déjà dans les cours. A partir de maintenant, avoir une hausse supplémentaire du marché va devenir plus difficile.» Un contexte bien différent de celui de début d’année.

A lire aussi: