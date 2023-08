Automobile : Vinfast vaut déjà plus que Stellantis, Volkswagen et Ferrari réunis

Pham Nhat Vuong est en train de devenir l’un des hommes les plus riches du monde. Au moins ponctuellement. Selon les données de Forbes, le Vietnamien s’est hissé dans le top 20 des plus grandes fortunes de la planète ces derniers jours, avec plus de 65 milliards de dollars, grâce à l’improbable flambée boursière de Vinfast Auto, une société qu’il contrôle à 99%.

Le constructeur de voitures électriques a rejoint le Nasdaq le 15 août dernier via sa fusion avec un Spac. Depuis, son action enchaîne les séances vertigineuses. Le 28 août, elle a gagné 19,75%, après avoir bondi de 40% vendredi et de 32% le jour précédent. Depuis son introduction à 10 dollars par titre, le cours a été multiplié par plus de huit pour dépasser 82 dollars.

50% de l’automobile européen

Sa capitalisation boursière a augmenté d’autant, pour atteindre 190 milliards de dollars lundi en clôture après avoir frôlé les 200 milliards en début de séance. Vinfast, qui vise tout juste 50.000 véhicules vendus cette année et a enregistré une perte nette de près de 600 millions de dollars au premier trimestre, affiche ainsi une valorisation supérieure à celles combinées de Stellantis, Volkswagen et Ferrari réunis (voir graphique). La capitalisation de Vinfast représente même près de la moitié de l’ensemble des constructeurs automobiles européens. C’est aussi la troisième mondiale, derrière les 820 milliards de Tesla et les 220 milliards de Toyota.

Cette irruption dans le classement des principaux constructeurs automobiles en matière de valorisation boursière pourrait néanmoins n’être qu’éphémère. L’action Vinfast affiche une volatilité extrême depuis son introduction en Bourse en raison notamment du très faible nombre d’actions négociables, inférieures à 1% du capital total.

Dans l’«Indice des milliardaires» de Bloomberg, Pham Nhat Vuong figure d’ailleurs dans les tréfonds du classement avec une fortune estimée à «seulement» 4,9 milliards de dollars, loin de celle estimée par Forbes. L’agence de presse financière préfère attendre que le cours de Vinfast se soit stabilisé avant de l’intégrer dans le patrimoine global de l’homme d’affaires vietnamien.