Novo Nordisk court après le succès du Wegovy

La rançon du succès. Le laboratoire danois qui, avec une valeur boursière de 385 milliards d’euros, s’est imposé ces derniers mois comme la deuxième capitalisation européenne derrière LVMH, est engagé dans une course contre la montre pour faire face à l’hypercroissance de son médicament-phare, le Wegovy.

Ce traitement anti-obésité ne cesse de voir s’envoler la demande, notamment aux Etats-Unis, ce qui suscite des goulets d’étranglement auxquels le groupe européen a bien du mal à répondre.

Eviter l’embolie industrielle

Pour répondre à ces sous-capacités industrielles, le groupe a depuis quelques semaines pris le parti de gérer la pénurie, afin d’éviter de véritables ruptures d’approvisionnement avec, par ricochet, des menaces judiciaires. Sa méthode : limiter la diffusion du traitement auprès de nouveaux patients, afin de ne pas créer de ruptures pour les patients déjà sous traitement.

«Nous avons constaté que l’initiative que nous avons prise au début de l’année, en limitant la dose de départ, a en fait aidé à gérer cette dynamique. Nous souhaitons donc étendre cette initiative au cours des prochains trimestres», a déclaré le directeur général du groupe, Lars Fruergaard, Jorgensen lors d’une conférence téléphonique dans la foulée de la publication de ses comptes. Cette gestion de la file d’attente devrait durer une grande partie de 2024, estime le groupe.

Une guidance relevée

Lors la publication de comptes trimestriels mitigés - meilleurs qu’attendu pour les ventes du Wegovy, à 1,1 milliard de dollars sur trois mois, mais en dessous des attentes sur d’autres traitements, notamment dans la division insuline et maladies rares -, Novo Nordisk a de nouveau relevé ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année.

Le groupe s’attend désormais à une croissance de son bénéfice d’exploitation en couronnes danoises pour 2023 entre 31 et 37%, contre 28-34% auparavant, et à une croissance des ventes comprise entre 27 et 33%, contre 24-30% précédemment. Insuffisant toutefois pour soutenir l’action.

Prises de bénéfices

Après avoir touché mardi un plus haut historique, elle subit jeudi, dans des volumes importants correspondant à trois fois les échanges constatés au cours du dernier mois, des prises de bénéfices. Le cours était en repli de 1,5% à 12h, à 1.244 couronnes danoises.

Après la hausse boursière récente et avant que les analystes n’ajustent leurs prévisions, l’action Novo Nordisk – dont le nominal sera modifié en septembre, avec un ‘split’ de 2 pour 1- affiche une valorisation tendue qui n’offre guère de marge de manœuvre face au risque de déception.

La société danoise s’échange, selon Bloomberg, 31,8 fois le résultat net par action escompté en 2023, soit un multiple de valorisation supérieur à la moyenne des deux dernières années (30 fois) et surtout celle du compartiment de la santé (15 fois). Des multiples de valorisation dignes d’une valeur d’hypercroissance condamnée à tenir ses promesses.