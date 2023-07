L’Inde pourrait acheter 26 Rafale, Dassault Aviation en profite

L’Inde ne devrait pas se contenter de faire voler ses propres Rafale dans le ciel parisien lors du défilé du 14 juillet. Le pays pourrait aussi commander 26 nouveaux appareils construits par Dassault Aviation à l’occasion de la visite de son Premier ministre, Narendra Modi, qui assistera à la fête nationale française ce vendredi, rapporte l’agence de presse indienne ANI. Le contrat porterait sur le modèle «Marine» de l’avion de chasse français.

En réaction à ces informations, l’action Dassault Aviation a touché un plus haut depuis avril dernier mardi dans la matinée, à 187,6 euros. Après un rebond de 15% en un mois, elle navigue de nouveau à un niveau proche de son sommet historique. Le titre a par ailleurs obtenu le soutien de JPMorgan qui a relevé son objectif de cours sur la valeur de 190 à 200 euros.

Thales en hausse

A la Bourse de Paris, Thales, qui fournit des équipements pour la construction du Rafale et compte pour plus de 20% dans la valeur de l’avion, s’inscrivait également en hausse. Le groupe d’électronique a en outre annoncé le gain d’un contrat auprès de la direction générale de l’armement (DGA) portant sur le développement d’une nouvelle suite sonar pour le programme de réalisation des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) de troisième génération et le programme de modernisation des SNLE de deuxième génération.

A lire aussi:

«Il s’agit d’un important contrat qui nous engage sur 15 ans et pourrait atteindre un montant total compris entre 300 millions et 500 millions d’euros, en fonction des choix techniques qui seront faits par l’Etat français», a indiqué Gwendoline Blandin-Roger, vice-présidente systèmes de lutte sous la mer chez Thales, lors d’une conférence avec des journalistes.

Dans la matinée, l’action Thales avançait de 1,3%. Elle gagne 10% depuis le début de l’année et 82% sur trois ans. Sur la même période, Dassault Aviation s’envole de 117%.

(Avec Agefi-Dow Jones)