Les valeurs européennes de la défense ont retrouvé des couleurs en Bourse

Après une longue période de désaffection, les valeurs européennes de la défense ont été plébiscitées par les investisseurs en 2022 dans le sillage de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la forte augmentation des budgets militaires.

La France est bien représentée dans ce domaine avec plusieurs grandes entreprises exposées au secteur de l’armement. C’est notamment le cas de Dassault Aviation dont l’action a progressé de 65% en 2022. Les analystes de Stifel considèrent que «des commandes potentiellement importantes de l’avion Rafale pourraient stimuler davantage le titre cette année», avec comme principaux prospects la Colombie et l’Inde.

L’action Thales, qui a bondi de 60% en 2022, a tiré parti de la présence étendue du groupe dans les systèmes de défense et la cybersécurité. Alors que Safran a prévu de quadrupler la fabrication de moteurs pour le Rafale d’ici à 2025, sa propre performance boursière a été toutefois moins spectaculaire, avec une progression annuelle de 8,5%, en raison de son exposition à l’aéronautique civile.

Sur les autres marchés boursiers de la région, l’action du Britannique BAE Systems a flambé de 56%, contre une hausse de 26% pour l’Italien Leonardo. Les deux groupes sont actifs dans les équipements électroniques militaires ainsi que dans les systèmes de défense aérienne et terrestre.

Bien qu’il tire la majeure partie de ses résultats de l’aviation commerciale, Airbus fabrique le chasseur Eurofighter en collaboration avec Leonardo et BAE Systems. L’avionneur européen, qui produit aussi des drones et des hélicoptères militaires, est resté à l’écart de cette hausse avec un titre qui a stagné l’an dernier.

L’action Rheinmetall a plus que doublé en 2022

Outre-Rhin, Rheinmetall, conglomérat industriel qui fournit des blindés à l’armée allemande, a vu son cours être multiplié par 2,2 à la Bourse de Francfort en 2022 et il est entré le 20 mars dernier dans l’indice phare, le Dax 40. D’une manière générale, la tendance reste positive. Après une hausse de 13% en 2022, l’indice Stoxx Europe Aerospace & Defense, qui inclut l’aéronautique civile, gagne 20% supplémentaires sur les quatre premiers mois de 2023. Ce regain de faveur, combiné à des besoins massifs d’investissements, pourrait accélérer la concentration des intervenants sur un marché européen toujours fragmenté par rapport aux Etats-Unis.

Thomas Müller, président du directoire d’Hensoldt, ex-filiale d’Airbus spécialisée dans les radars et les systèmes de surveillance, a déclaré fin avril qu’il envisageait d’acquérir la branche d’électronique de défense de Leonardo. Les deux entreprises se connaissent bien puisque le groupe italien a pris voici deux ans 25,1% du capital d’Hensoldt, l’Etat allemand détenant une participation similaire.

«A long terme, nous devrons être sur un pied d’égalité avec les Américains», a souligné le dirigeant qui s’est également prononcé en faveur d’une reprise de certaines activités de Thales, même si Paris considère le secteur comme stratégique pour le pays. «La France devra avoir conscience du fait que l’on ne peut pas tout faire seul», a-t-il ajouté. Sur le plan domestique, il estime que des accords avec Rheinmetall contribueraient aussi à faire progresser la consolidation du secteur.

Des investisseurs sensibles au risque d’image

Le secteur comporte néanmoins des caractéristiques susceptibles de décourager certains investisseurs. L’influence exercée par les Etats (attribution des contrats, encadrement des exportations), la longueur des cycles industriels et les obstacles possibles en cas de revente à un acteur étranger peuvent constituer des freins importants. Le risque d’image tend aussi à se renforcer, en particulier pour les fonds de pension et les fonds souverains.

Selon une récente étude de Morningstar, environ la moitié des fonds actions en Europe excluent explicitement de leur champ d’investissement des entreprises impliquées dans la fabrication de systèmes militaires controversés comme les armes de destruction massive, les engins nucléaires, les mines terrestres et les armes à sous-munitions. Un seul exemple : environ 21% du chiffre d’affaires de Safran provient ainsi de ses activités de défense. Comme le soulignent les analystes d’Oddo BHF, «son implication dans les armes nucléaires conduisent au moins cinq gérants d’actifs majeurs en Europe à exclure le titre de leurs portefeuilles et la présence du groupe dans les armes conventionnelles le rend inéligible aux labels de développement durable belge et allemand». Certains investisseurs ont donc raté la hausse des valeurs de la défense.