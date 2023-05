La défense, un secteur en quête de respectabilité financière

Réconcilier les investisseurs et la défense. Les cruelles défaillances sanitaires pendant la crise du Covid, la montée des rivalités sino-américaines jusqu’au choc de la guerre en Ukraine après l’invasion russe, ont fait bien plus que ressusciter un parfum de guerre froide. Depuis trois ans, les Etats européens prennent - lentement, mais sûrement - conscience des vulnérabilités du Vieux continent pour sa défense. Et donc sa sécurité.

Si le réveil est tardif, les signes de remise en marche se multiplient. Dans une déclaration commune publiée à l’issue du sommet qui s’est tenu en mars 2022 à Versailles, les Etats membres ont placé la nécessité de renforcer les capacités de défense en tête des trois priorités des Vingt-Sept, devant la réduction de la dépendance énergétique et le renforcement de l'économie européenne. En France, le projet de loi de programmation militaire qui va être débattu à l’Assemblée nationale à partir de la mi-mai prévoit de porter le budget de la défense à 400 milliards d’euros sur sept ans, une hausse de 35 % par rapport à la période précédente. «En l’espace de 30 ans, la capacité militaire européenne a été divisée par deux », rappelle un spécialiste du secteur.

Face à l’ampleur du retard accumulé, les Etats espèrent amener les investisseurs privés à s’intéresser - et à financer - sans fausse pudeur le secteur de la défense. Car l’effort des finances publiques ne suffira pas. Le ministre de la Défense néerlandais a regretté en mars 2023 que les fonds de pension nationaux n’investissent pas dans le secteur.

Reconquête

Cette reconquête a tout d’une gageure, tant les investisseurs se montrent pour l’heure peu enclins à faire fi de leurs convictions ESG, pour signer des chèques en blanc. «La survenue du conflit est venue rouvrir le débat : le secteur de la défense peut-il permettre de préserver la paix en se protégeant d’agressions non justifiées, de maintenir une intégrité territoriale ? Nos principes d’investissement sont inchangés depuis 1996. Une tension géopolitique n’est pas une raison de balayer nos principes de durabilité et de revoir nos politiques d’exclusion. Nous pensons fondamentalement que les décisions relatives à la défense d’un pays, aux questions d’armement, militaires, ne doivent pas être décidées par des investisseurs privés et certainement pas par des investisseurs durables», argumente Marie Niemczyk, responsable ESG Client Portfolio Management chez Candriam.

A lire aussi:

Dans la guerre d’influence qui oppose investisseurs et industriels, ces derniers imputent à l’augmentation des flux de capitaux en direction des fonds ESG les politiques d’exclusion visant le secteur de l’armement. L’industrie est résolument opposée à la mise en place de réglementations qui viendraient entériner des pratiques isolées ou les chartes de certains labels ESG.

«L’industrie européenne de la sécurité et de la défense, représentée par nos associations, est indispensable à une société durable. […] Toute discrimination par le biais d’une exclusion par définition de la taxonomie de la finance durable de l’UE ou d’autres initiatives liées à la durabilité/ESG doit donc être rejetée », ont argumenté plusieurs associations européennes dans un courrier adressé à la Commission dès le mois de mars 2021. Bruxelles s’est vu soumettre cette année-là des propositions d’exclusions dans le cadre des travaux visant à finaliser la taxonomie sociale et l’Ecolabel européen pour les produits financiers destinés aux particuliers. La question faisant l’objet d’âpres débats au sein même du collège des commissaires, le dossier a été mis en attente et ne sera sans doute pas rouvert avant la fin du mandat de la Commission von der Leyen en 2024.

En France, depuis 2021, deux rapports parlementaires ont qualifié de «surconformité», les politiques d’investissement du secteur financier. En particulier, certaines sociétés resteraient visées à tort par des controverses. «Dans le cadre de mes fonctions au sein de la CDC, je préside un comité Controverses. Celles-ci prennent beaucoup de temps à être effacées des outils de suivi en raison du temps judiciaire, qui est très long. Aussi il est important de distinguer les sociétés qui font l’objet d’un suivi juridique, de celles qui sont sous le coup de poursuites actives», conseille Joël Prohin, directeur du département de gestion des placements de la Caisse des Dépôts.

Outre l’exclusion des entreprises produisant des armes controversées, certains investisseurs ajoutent des seuils au-delà desquels des entreprises actives dans la production d’armes ou plus généralement, d’équipements militaires, se voient elles aussi exclues. «Les mêmes investisseurs qui déclarent exclure le secteur de la défense de leurs portefeuilles, achètent également des OAT. Or l’Etat français est actionnaire de groupes du secteur, achète des armes et en autorise l’exportation», relève Joël Prohin. «Cela revient à donner une prime à de grands groupes diversifiés et à ne pas irriguer le tissu de PME et d’ETI qui composent la BITD (base industrielle et technologique de défense, NDLR)», poursuit-il.

Manque de transparence

Dans une tentative pour amorcer un dialogue, l’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i) a créé un groupe de travail animé par Joël Prohin. Un rapport intitulé «ESG et financement de l’industrie de défense» a été publié en mars 2023. « L’Af2i souhaitait donner des outils à ses adhérents, afin qu’ils puissent, de manière individuelle, décider si le fait d’investir dans le secteur pouvait, ou non, relever d’une démarche responsable», explique Eric Sidot, délégué général de l’association.

Un fonds dit «article 8» au sens de la réglementation européenne, dans la mesure où il n’est pas tenu de publier des informations sur le DNSH («do not significantly harm»), pourrait investir dans le secteur, «à condition que les entreprises remplissent les conditions nécessaires de matérialité ESG», selon Sahksi Bahl, analyste chez Newton IM. C’est là que réside le problème. A la « surconformité » décrite par les parlementaires français, le groupe de travail de l’Af2i oppose la «mauvaise conformité» des entreprises aux exigences de l’ESG.

Il n’est en effet pas établi que les industriels aient suffisamment fait évoluer leurs pratiques. Une étude publiée en novembre 2021 par l’ONG Transparency International estimait que seulement 12% des entreprises de défense avaient mis en place des mesures «fortes et convaincantes» pour lutter contre la corruption. Le manque de transparence est systématiquement mis en avant. «Nous constatons que les données fournies par les entreprises du secteur ne permettent pas toujours de savoir à 100% comment sont employées certaines technologies, ce qui nous amène à adopter une attitude conservatrice dans nos fonds durables», appuie Marie Niemczyk. Selon un investisseur qui détient des valeurs de défense en portefeuille dans un fonds classé article 8, quatre des dix entreprises européennes du secteur qu’il serait susceptible de financer ne remplissent pas les critères d’éligibilité.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les investisseurs restent l’arme au pied, dans leurs stratégies globales comme pour leurs fonds ESG. «Pour le moment, le secteur, à part le suédois SEB, n’a pas évolué dans son approche », confirme Guirec Thouement, analyste sustainability chez Allianz GI.

«Allianz GI n’a pas modifié sa politique d’exclusion sectorielle depuis l’invasion de l’Ukraine. Nous excluons de l’ensemble de nos fonds les armes controversées. Notre politique est plus restrictive pour nos fonds dits durables. Sont exclues des catégories d’armes supplémentaires telles que le phosphore blanc, les armes à uranium appauvri et les armes nucléaires, et plus généralement les entreprises qui dérivent plus de 10% de leurs revenus de l’armement», poursuit-il.

Tous les investisseurs ne partagent pas la même approche, comme en témoigne l’évolution des cours des entreprises du secteur, mais se montrent moins enclins à communiquer sur leurs convictions. «Le sujet est trop sensible», se justifie un institutionnel. Des fonds spécialisés commencent à être lancés et ne cherchent pas se «verdir». Ainsi l’ETF sectoriel lancé par VanEck au mois d’avril est classé «article 6», catégorie de fonds qui ne promeuvent pas l’investissement durable. A défaut d’avoir bonne réputation, le secteur redevient attractif.