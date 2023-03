Les résultats de Dassault Aviation propulsent l’action à un nouveau sommet

L’avionneur Dassault Aviation a annoncé jeudi prévoir un recul de son chiffre d’affaires en 2023, après avoir vu ses résultats progresser l’an dernier grâce notamment à la vente de jets privés Falcon.

Pour l’exercice en cours, Eric Trappier, le PDG du groupe, a indiqué dans un communiqué prévoir la livraison de 35 Falcon et de 15 avions de chasse Rafale, ainsi qu’une baisse du chiffre d’affaires par rapport à 2022 en raison de tensions persistantes au niveau de la chaîne d’approvisionnement.

Dassault Aviation a communiqué ces prévisions alors que ses résultats ont progressé l’année dernière. «Dans la continuité de 2021, l’année 2022 est une année historique en terme de prises de commandes», a souligné Eric Trappier.

L’avionneur a dégagé un résultat net consolidé de 716 millions d’euros, contre 605 millions d’euros en 2021. Son résultat net ajusté, qui ne tient pas compte de la variation de valeur des instruments de couverture de change, est ressorti à 830 millions d ‘euros l’an dernier, contre 693 millions d’euros en 2021.

La contribution de Thales, dont Dassault Aviation détient 24,7% du capital, au résultat net s’est établie à 275 millions d’euros, contre 266 millions d’euros un an auparavant.

Le résultat opérationnel ajusté a atteint 572 millions d’euros, contre 527 millions d’euros en 2021. Le chiffre d’affaires ajusté de Dassault Aviation s'étant établi à 6,93 milliards d’euros en 2022, contre 7,23 milliards d’euros en 2021, la marge correspondante a progressé à 8,3%, contre 7,3% un an plus tôt.

21 milliards de nouvelles commandes

Selon le consensus FactSet, les analystes prévoyaient en moyenne pour 2022 un résultat net ajusté de 641 millions d’euros, un résultat opérationnel ajusté de 458 millions d’euros et un chiffre d’affaires ajusté de 6,41 milliards d’euros.

Au total, les prises de commandes se sont inscrites à 21 milliards d’euros en 2022, contre 12,1 milliards d’euros en 2021. La société a reçu des commandes pour 64 Falcon et 92 Rafale l’an passé.

Le carnet de commandes s'établissait à 35 milliards d’euros à fin décembre, comprenant 164 Rafale et 87 Falcon, contre 20,8 milliards d’euros un an plus tôt.

Dassault Aviation proposera un dividende de 3 euros par action au titre de 2022.

En réaction à ces annonces, l’action s’envolait de 9% à la Bourse de Paris jeudi matin, touchant au passage un nouveau record historique à 175,9 euros. Elle gagne désormais près de 40% sur un an et plus de 80% sur trois ans.