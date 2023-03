Thales vise au moins 4% de croissance en 2023 après une année dynamique

Le groupe de technologies et de défense Thales a annoncé mercredi s’attendre à une nouvelle progression de sa marge opérationnelle et à une croissance organique de son chiffre d’affaires d’au moins 4% cette année. La société a par ailleurs publié des résultats en hausse en 2022 après une performance record en termes de prises de commandes et de génération de trésorerie.

Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, Patrice Caine, le président-directeur général de Thales, a indiqué que le groupe avait bénéficié l’an dernier d’une «forte dynamique commerciale», malgré «un environnement opérationnel complexe».

Pour 2023, Thales vise un chiffre d’affaires compris entre 18 milliards et 18,5 milliards d’euros, correspondant à une croissance organique comprise entre 4% et 7%, ainsi qu’une marge opérationnelle (Ebit) située entre 11,5% et 11,8%.

Selon un consensus disponible sur le site Internet de Thales, les analystes tablaient en moyenne sur des revenus de 18,4 milliards d’euros et sur une marge d’Ebit de 11,6%.

En parallèle, le groupe a relevé son objectif de génération de flux de trésorerie disponible opérationnel à environ 6,5 milliards d’euros pour la période 2021-2023.

La marge d’Ebit dépasse ses niveaux prépandémiques

Thales a livré ces projections après avoir vu ses résultats progresser l’an dernier. Sur l’ensemble de 2022, le groupe a dégagé un bénéfice net de 1,12 milliard d’euros, contre 1,09 milliard d’euros en 2021, soit une hausse de 3%.

Le résultat opérationnel (Ebit) s’est inscrit à 1,94 milliard d’euros en 2022, en progression de 15,6% sur un an en données organiques. La marge correspondante a atteint 11%, contre 10,2% en 2021. «La marge d’Ebit dépasse son niveau d’avant la crise du Covid-19», a souligné Patrice Caine lors de la conférence.

Le chiffre d’affaires annuel de Thales a progressé de 5,5% en données organiques, à 17,6 milliards d’euros.

En outre, Thales a fait état de prises de commandes records de 23,6 milliards d’euros l’an passé, en hausse de 16% par rapport à 2021 en données organiques.

Le groupe a généré un flux de trésorerie disponible opérationnel de 2,53 milliards d’euros, un record également, en 2022, contre 2,52 milliards d’euros en 2021.

Selon le consensus disponible sur le site Internet de Thales, les analystes attendaient en moyenne un flux de trésorerie disponible opérationnel de 1,7 milliard d’euros, des prises de commandes de 22,1 milliards d’euros, des revenus de 17,6 milliards d’euros, un Ebit de 1,9 milliard d’euros et une marge d’Ebit de 10,9%.

Thales proposera un dividende de 2,94 euros par action au titre de son exercice 2022, après 2,56 euros pour 2021.