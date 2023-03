Dassault Aviation a trouvé un accord avec Airbus sur l’avion de combat nouvelle génération

A l’issue de discussions serrées, c’est finalement fait. Eric Trappier, le président-directeur général (PDG) de Dassault Aviation, a déclaré jeudi qu’un accord industriel avait été trouvé avec Airbus concernant l’avion de combat de nouvelle génération (NGF).

« Tous les blocages ont été levés. Nous allons pouvoir entrer dans l’exécution de la nouvelle phase d'études, dite 1B, qui doit préparer le développement d’un démonstrateur, qui devrait voler vers 2029 », a expliqué Eric Trappier, dans une interview accordée au Figaro, ajoutant qu’il ne restait plus que « la signature formelle des contrats d’ici à quelques jours ». Dans les colonnes du Figaro, le dirigeant a précisé que Dassault Aviation était confirmé dans son rôle de maître d'œuvre et d’architecte de l’avion, et qu’il avait obtenu la protection de son savoir-faire industriel et de ses technologies.

L’avion de combat de nouvelle génération (NGF) est une composante essentielle du système de combat aérien du futur (Scaf), un projet qui s'était enlisé depuis plus d’un an en raison de désaccords sur le partage des tâches entre Dassault Aviation et Airbus.