L’IA apporte une éclaircie en Bourse aux Big Tech

La résilience peut payer. En annonçant des résultats trimestriels bien meilleurs qu’attendu, Alphabet, Microsoft, Meta et Amazon ont rassuré les marchés, au point de connaître des petites envolées boursières la semaine dernière, allant jusqu'à +15% en séance jeudi pour Meta. Et d’attirer de nouveau les investisseurs, après une fin d’année 2022 en berne.

Depuis le début de l’année, Alphabet reprend 19%, Amazon 23% quand Microsoft s’adjuge 28% et Meta, le grand brûlé de 2022, s’envole de près de 90%.

Alphabet, la maison mère de Google, a fait valoir la semaine dernière un chiffre d’affaires de près de 70 milliards de dollars (63,51 milliards d’euros) sur le trimestre et un bénéfice net de 15 milliards de dollars. A elle seule, son entité de stockage distant de données dématérialisées (cloud) a généré 7,45 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur cette période pour 191 millions de dollars de bénéfices d’exploitation. Un bon signe, alors que le numéro un mondial de la publicité subit des coupes budgétaires de la part des annonceurs.

Même tendance chez Microsoft, qui a enregistré une hausse de 7% sur un an de son chiffre d’affaires à 52,8 milliards de dollars pour ce trimestre et un bénéfice net de 18,3 milliards de dollars, en progression de 9,4%. Pour lui aussi, le cloud a tiré son activité : les revenus de ce segment ont bondi de 22% sur un an à 28,5 milliards de dollars, alors que le marché craignait un ralentissement. Ils représentent désormais plus de la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise (54%).



Retour en grâce

Même Meta, qui a connu une année 2022 difficile, avec des recettes publicitaires en berne et la concurrence agressive de TikTok, a fait mieux qu’attendu. Après avoir, aussi, réduit ses dépenses de manière agressive ces derniers mois, au prix d’un plan massif de 22.000 licenciements. La maison mère de Facebook, Instagram, WhatsApp a vu son chiffre d’affaires progresser légèrement sur la période, à 28,65 milliards de dollars, après trois trimestres consécutifs de baisse, et 5,7 milliards de dollars de bénéfice net, certes en baisse de 24% sur un an.

En outre, il a indiqué que ses coûts pour l’ensemble de l’année pourraient être inférieurs à la prévision annoncée le mois dernier, malgré un investissement massif attendu dans le domaine de l’IA. Il continue ainsi de creuser son déficit dans le métavers, son entité Reality Labs accusant une perte opérationnelle de près de 4 milliards de dollars sur ce trimestre.

Du côté d’Amazon, le groupe dirigé par Andy Jassy a en revanche soufflé le chaud et le froid. Les comptes trimestriels se sont révélés meilleurs qu’attendu, marqués par un bénéfice net de 3,17 milliards de dollars contre une perte de 3,8 milliards un an plus tôt, mais les projections de croissance de ses ventes sont en deçà des attentes pour ce printemps.

Nouveau souffle

En fait, ces géants technologiques semblent connaître un retour en grâce auprès des investisseurs. «La résilience des Big Tech est centrale dans cette saison des résultats du premier trimestre. Les bons chiffres sur le ‘cloud’ de Microsoft et d’Alphabet ont été suivis d’un solide trimestre pour Meta avec la stabilisation de la publicité numérique. C’était une semaine clé pour le secteur tech», soulignait, mercredi, Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.

Quand bien même ce retour à la lumière est encore très relatif. «Meta a commencé à se remettre du désastre qu’a été 2022, mais reste en mauvaise posture», nuance ainsi Debra Aho Williamson, analyste d’Insider Intelligence. «Meta n’est encore que l’ombre d’elle-même comparée à la société qui s’est imposée en tant que leader numérique ces quinze dernières années.»

A lire aussi:

Retour de «hype» avec l’IA générative

Microsoft et Alphabet ont pour point commun d’avoir à nouveau attiré les annonceurs dans un marché atone, qui reviennent sur des valeurs sûres.

Surtout, leurs résultats trimestriels ont été dopés par leur activité de cloud qui s’appuie sur l’intelligence artificielle – la nouvelle carte maîtresse pour les deux, qui leur a permis de redevenir désirables aux yeux des investisseurs. Ils ont été les premiers à dévoiler leurs projets d’IA générative, suivis par d’autres groupes technologiques, tels Amazon, Snap, et Alibaba en Chine.

Microsoft a dégainé le premier, en janvier, révélant son investissement massif – estimé à 10 milliards de dollars - dans l’intelligence artificielle (IA) générative ChatGPT, développée par la start-up OpenAI. Grâce à un programme informatique conçu pour générer des robots de conversation (chatbots), il permet de répondre à une question en analysant son contexte. Or le cloud s’appuie sur des serveurs délocalisés, mais aussi beaucoup sur l’intelligence artificielle

Alphabet a, lui aussi, dévoilé en début d’année son projet d’IA générative, Bard. Portée par ce projet, son entité cloud a atteint la rentabilité pour la première fois. De fait, la firme de Mountain View participe à des appels d’offres auprès de grandes entreprises et d’agences gouvernementales, qui sont en train de basculer de centres de données traditionnels au cloud. Et qui s’appuient sur des applications plus gourmandes en calcul impliquant l’intelligence artificielle, selon la CNBC. L’avancée d’Alphabet dans l’IA est donc devenue un argument.



Meta converti

Même Meta met à profit ce rebond induit par le mot magique du moment, l’IA générative. Mercredi, son CEO Mark Zuckerberg a su trouver les mots, assurant, lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs, que l’IA augmentait déjà le trafic vers Facebook et Instagram, et qu’elle allait avoir «un impact sur chacune de nos applications et services» et que Meta était bien positionné dans la course actuelle à l’IA. «Il y a une occasion de présenter des agents [conversationnels] d’IA à des milliards de personnes», améliorant le service client, les chats avec des entreprises, et le processus de création de publicité, estime-t-il.

Certains brokers applaudissent. «Développer davantage de modèles open source (y compris les LLM) et aider à créer un écosystème ouvert est un autre domaine d’intérêt, car un écosystème ouvert devrait permettre à Meta de rester à l’avant-garde et d’améliorer l’efficacité de l’infrastructure au fil du temps», a écrit Brian Nowak de Morgan Stanley jeudi, faisant référence aux grands modèles de langage (LLM) utilisés pour l’intelligence artificielle. JPMorgan déroulait lui aussi les éloges dans une note, jeudi, soulignant que les résultats de Meta montrent «l’engagement de l’entreprise à la discipline des coûts tout en investissant également dans l’IA et le métavers».