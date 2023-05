Les minoritaires d’EDF veulent voter à l’AG du 14 juin

Les minoritaires pourront-ils voter à l’assemblée générale d’EDF du 14 juin prochain ? Si Bruno Le Maire a annoncé mardi que «le 8 juin, l’Etat aura 100% du contrôle d’EDF», Colette Neuville rappelle, dans un courrier à l’AMF, que « la mise en œuvre d’un retrait obligatoire ne relève pas d’une décision de l’initiateur, fût-il l’Etat. Elle requiert une décision de l’AMF, ainsi que le rappelle l’arrêt du 15 mars 2023 de la Cour de cassation », dans le dossier Bel. La mise en œuvre du retrait obligatoire requiert une nouvelle décision de l’AMF – susceptible d’un recours en appel, rappelle la présidente de l’Adam – constatant expressément que la condition de seuil a été remplie et fixant la date de mise en œuvre de ce retrait.

Aussi, Colette Neuville demande à l’AMF de ne pas permettre ainsi l’exclusion des actionnaires minoritaires de l’assemblée générale du 14 juin. «Rien ne justifie que les actionnaires soient ainsi privés par la mise en œuvre précipitée du retrait obligatoire – alors que l’Etat a trois mois pour le faire – de leur droit de débattre sur la gestion de l’exercice passé, de poser des questions et d’éventuellement exprimer leur désaccord sur des décisions qui les concernent dans la mesure où elles ont pesé sur la valeur de leurs actions».

Les minoritaires pourraient ainsi s’exprimer sur la révocation des mandats de Nathalie Collin, et de Colette Lewiner, demandée par le conseil de surveillance du FCPE Actions EDF. Ce dernier estime que Nathalie Collin, directrice générale adjointe du groupe La Poste, entreprise publique contrôlée par l’État, actionnaire majoritaire d’EDF, est en conflits d’intérêts, alors qu’elle est présentée par EDF comme indépendante. De plus, il constate qu’elle ne détient aucun titre EDF, contrairement à la recommandation de l’Afep-Medef. Par ailleurs, le FCPE reproche à Colette Lewiner de ne pas avoir été «particulièrement attentive» à l’impact de l’OPA sur les actionnaires, et particulièrement sur les actionnaires salariés, et de ne pas avoir été «attentive aux observations formulées par les administrateurs salariés sur le rapport de l’expert indépendant, ayant jugé l’offre équitable, et notamment sur les hypothèses retenues pour la valorisation de l’entreprise».

De son côté, Energie en Actions a également écrit à l’AMF, demandant de pouvoir participer à l’AG. Energie en Actions recommande de voter contre la plupart des résolutions, notamment l’approbation des comptes, la plupart des mandats d’administrateur en renouvellement et la rémunération des dirigeants.

EDF a annoncé mercredi soir que le texte définitif des projets de résolutions sera publié au Balo du 29 mai 2023.