Hermès publie à son tour des ventes en forte hausse

Deux jours après LVMH, Hermès a également révélé un chiffre d’affaires en nette hausse et supérieure aux attentes au titre du premier trimestre.

Sur les trois premiers mois de l’année, le sellier a réalisé des ventes de 3,38 milliards d’euros, en progression de 22,3% sur un an en données publiées et de 23% à taux de change constants. L'évolution des taux de change a eu un impact négatif de 21 millions d’euros.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes anticipaient un chiffre d’affaires de 3,17 milliards d’euros, en moyenne, au premier trimestre.

«Le premier trimestre 2023 s’inscrit dans la continuité des bons résultats de 2022 et reflète le succès rencontré par nos collections partout dans le monde, porté par la fidélité de nos clients», a commenté le gérant d’Hermès, Axel Dumas, cité dans le communiqué du groupe.

En Asie-Pacifique hors Japon, les ventes trimestrielles du groupe de luxe ont grimpé sur un an de 21,8% en données publiées et de 22,5% à taux de change constants, pour atteindre 1,76 milliard d’euros, grâce notamment à un «très bon Nouvel an chinois», a indiqué Hermès. Au Japon, elles ont progressé de 16,1% à changes courants et de 26,1% à changes constants, à 322 millions d’euros. Le chiffre d’affaires de la zone Amériques a progressé de 23,9% en données publiées et de 19,2% à taux de change constants, à 556 millions d’euros.

En France, les ventes ont progressé de 27,7% sur un an, à 273 millions d’euros. Dans le reste de l’Europe, elles ont grimpé de 21,3% sur un an à taux de change constants, à 391 millions d’euros. Dans l’ensemble de la zone Europe, les ventes ont bénéficié de la hausse des flux touristiques, a indiqué Hermès.

Objectifs confirmés

Le groupe de luxe a aussi réitéré vendredi ses perspectives pour le moyen terme. Il a confirmé son «objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux» à moyen terme, «malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde».

«La tendance reste très bien orientée sur l’ensemble des zones géographiques» au début du deuxième trimestre, a indiqué le directeur financier d’Hermès, Eric du Halgouët, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. Le deuxième trimestre bénéficiera en outre d’une base de comparaison favorable, la même période de 2022 ayant été marquée par des fermetures de magasins en Chine en raison de la crise sanitaire, a précisé Eric du Halgouët.