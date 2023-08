Gabon : Maurel et Prom, Eramet et une filiale de TotalEnergies chutent en Bourse

Quelques semaines après le Niger, un cinquième pays d’Afrique est, en quelques années, la cible d’un coup d'État militaire. Juste après la réélection du président du Gabon Ali Bongo, des officiers de l’armée du pays ont annoncé à la télévision nationale avoir pris le pouvoir. «Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués sont annulés, les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes», ont-ils déclaré.

Ces annonces ont eu un impact immédiat sur les entreprises françaises cotées qui affichent une importante présence au Gabon. La société minière Eramet a annoncé dès mercredi matin qu’elle mettait en pause ses activités dans le pays. A la Bourse de Paris, son action perdait près de 19% vers 10 heures, le 30 août. Le groupe opère dans le pays la première mine de manganèse au monde qui a produit l’an dernier 7,5 millions de tonnes de ce minerai. Le groupe dirigé par Christel Bories y a investi 81 millions d’euros au premier semestre après 168 millions en 2022. Hasard du calendrier, Fitch a, par ailleurs, dégradé la perspective de la note de crédit d’Eramet de «stable» à «négative» le 29 août, ce qui est également susceptible de peser sur le cours.

Les pétroliers perdent plus de 10%

Pays pétrolier membre de l’Opep, le Gabon accueille aussi deux spécialistes du secteur : TotalEnergies EP Gabon, filiale à 58% du géant de l’énergie, et Maurel & Prom. Ce dernier produit 57% de ses hydrocarbures dans le pays et 81% de sa production de pétrole. Il a en outre récemment annoncé une acquisition à 730 millions de dollars au Gabon en reprenant Assala auprès du fonds de capital investissement Carlyle. A Paris, l’action Maurel & Prom plongeait de 22% vers 10h, effaçant une bonne partie de la hausse consécutive à l’annonce de l’opération de croissance externe mi-août.

Contactée par L’Agefi, la société se veut rassurante. Elle indique que «tous ses employés au Gabon sont actuellement en sécurité. Des consignes de prudence ont été données, mais la situation est pour le moment calme à Port-Gentil, où se situent les bureaux de M&P dans le pays». Maurel & Prom précise que la situation «n’affecte pas [ses] sites d’activité, où les opérations se déroulent normalement, sans impact sur la production» et «le processus d’acquisition d’Assala Energy se poursuit».

La filiale de TotalEnergies est également lourdement pénalisée en Bourse. Son titre chutait de plus de 15% en début de matinée. TotalEnergies EP Gabon produit environ 16.000 barils par jour et a enregistré un résultat net de 340 millions de dollars en 2022. Son poids dans l’ensemble des activités du groupe dirigé par Patrick Pouyanné est limité. L’action TotalEnergies n’était d’ailleurs pas affectée mercredi. Elle montait de 0,5% peu avant 10h. Dans un court communiqué, la société indique «être mobilisée pour assurer la sécurité de ses employés et de ses opérations, qui est sa principale priorité».

Le cours du pétrole réagissait peu à l’annonce de ce coup d’Etat, le cours du Brent montant de 0,5%. Au premier trimestre, la production d’or noir du Gabon se situait autour de 200.000 barils par jour selon le dernier bulletin mensuel de l’Opep, soit 0,7% de la production totale de l’organisation.

