Amazon et Canal+ parient sur l’agrégation de contenus

Ce sont eux qui s’en sortent le mieux parmi les streamers du nouveau paysage audiovisuel français (PAF). Ils ont pour point commun d’avoir su se transformer en «super agrégateurs», plus que des simples plateformes de streaming vidéo.



Rachat d’un studio hollywoodien centenaire

Amazon, d’abord. Avec son service Prime Video, lancé en décembre 2016 dans plusieurs pays dont la France, le géant de la vente en ligne a cheminé à petits pas. Côté contenus, il a gagné en respectabilité en décrochant ses premiers Golden Globes en 2015, pour la série Transparent, puis ses premières statuettes aux Oscars dès 2017 pour les films Manchester by the Sea et Le Client.

Mais c’est lorsqu’il s’empare, en mai 2021, du studio hollywoodien centenaire Metro Goldwyn Mayer (MGM) pour 8,45 milliards de dollars (7,75 milliards d’euros), qu’il entre vraiment dans la cour des grands. Il s’agit de la plus grosse acquisition d’Amazon depuis l’achat de la chaîne de supermarchés bio Whole Foods en 2017 pour 13,6 milliards de dollars. MGM apporte alors dans sa corbeille un catalogue de plus de 4.000 films, dont les James Bond, ainsi que 17.000 programmes pour la télévision.

Au fil des années, comme les autres streamers, Prime Video enquille les acquisitions et productions de séries à gros budget. L’un de ses plus gros coups en 2022 ? Le lancement de la série Anneaux de pouvoir, adaptation de la saga Le seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien, après avoir arraché en novembre 2017, pour 250 millions de dollars, les droits d’adaptation.

Millefeuille

La firme de Seattle réalise ensuite plusieurs coups gagnants. En octobre 2019, Amazon Prime Video lance une nouvelle fonctionnalité qui le transforme un peu en super agrégateur : ses «Channels» (Chaînes). Elle permet à ses abonnés Prime d’avoir accès à de nouvelles chaînes de télévision et services de SVOD supplémentaires. Elles s’ajoutent à l’abonnement de base du service Amazon Prime Video, à 6,99 euros par mois sans engagement (ou 69,90 euros avec un engagement d’un an).

Avec ce service, moyennant le paiement de quelques euros supplémentaires, les clients peuvent ainsi se constituer un bouquet personnalisé de chaînes payantes. Il donne accès à des chaînes aussi variées que tels que la chaîne de films classiques MGM, la chaîne pour enfants TFOU Max, ou encore les plateformes de SVoD tricolores FilmoTV et Mubi, plutôt orientées sur les films d’auteur.

Autre coup gagnant, en janvier 2023, Amazon met la main sur le prestigieux catalogue HBO. Après la fin du deal liant HBO au service du Français OCS, le groupe audiovisuel américain Warner Bros Discovery signe un accord de distribution exclusif avec Amazon Prime Video qui récupère alors le catalogue et les nouveautés 2023 de la chaîne HBO, ainsi que les 12 chaînes Warner (dont Eurosport), accessibles dès mars 2023 dans un «Pass Warner», au prix fort pour l’abonné : 9,99 euros par mois en sus. Un très bon deal pour Amazon qui dame le pion à Canal+. Et pour Warner qui propose presque tous ses contenus au même endroit pour renforcer sa marque en France.

Effet catalogue

Amazon récupère ainsi les droits en France pour le catalogue culte de l’Américain HBO (Succession, Game of Thrones...). Et, au passage, ceux sur les 12 chaînes Warner disponibles en France - dont la plupart étaient jusqu'à début 2023 distribuées par Canal+. En particulier Eurosport 1 et 2, qui diffuseront les Jeux Olympiques de Paris 2024, tous les Grands Tours cyclistes.

Avec l’arrivée du Pass Warner, très séduisant pour les consommateurs étant donné la puissance de la marque HBO, sur ses Channels, Amazon Prime Video devient encore plus incontournable, puisqu’il faut désormais être abonné à Prime Video pour accéder au Pass Warner.



Canal+, super-distributeur des streamers

L’autre gagnant s’est imposé lui aussi comme super-agrégateur. Le groupe Canal+ est devenu une sorte de distributeur, bien au-delà de la chaîne cryptée d’origine, avec ses chaînes payantes, sa plateforme de rattrapage MyCanal, son offre 100% séries.

Car la filiale de Vivendi propose désormais à ses abonnés un accès aux principaux services de streaming, grâce aux partenariats successifs qu’elle a signés : avec AppleTV+ depuis le printemps 2023, mais aussi Paramount+ depuis fin 2022, Netflix depuis janvier 2020, Disney+ depuis décembre 2019… «Personne dans le monde n’a poussé aussi loin le concept d’agrégation. Ils agrègent les principales offres de streaming vidéo disponibles en France, à part celle d’Amazon», estime Philippe Bailly, président-fondateur du cabinet de conseil en médias NPA Conseil.

Le coup d'éclat d’Apple TV+

Son dernier coup de force : la signature en avril d’un partenariat avec Apple TV+. Grâce à celui-ci, il a pu intégrer le service de streaming vidéo de la marque à la pomme dans ses offres d’abonnement dans une poignée de pays européens, dont la France. Canal+ peut donc proposer à ses abonnés le catalogue d’Apple TV+, qui compte. A peine plus de 200 programmes, mais reconnus pour être tous originaux et de qualité.

Les abonnés de Canal+ ont donc accès à des séries comme Severance, Shrinking, Ted Lasso (multi-primée aux Emmy Awards) ou encore The Morning Show. Le tout sans surcoût pour l’abonné Canal+, alors que la plateforme de streaming d’Apple coûte normalement 6,99 euros par mois.

Qui est gagnant dans l’affaire ? Canal+, ou AppleTV+, qui y gagne un nouveau matelas d’abonnés ? Si la firme américaine n’a pas communiqué de chiffres, des observateurs estiment qu’elle compte peu d’abonnés Apple TV+ dans l’Hexagone. En avril 2023, il ne comptait probablement que près de 40 millions d’abonnés dans le monde - bien loin des plus de 230 millions revendiqués par Netflix, dont plus de 10 millions en France.

