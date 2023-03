AllianzGI soutient la résolution sur les droits des salariés chez Starbucks

Soutien. Allianz Global Investors (AllianzGI) vient d’annoncer qu’il votera en faveur de la résolution sur les droits des salariés lors de l’assemblée générale de Starbucks le 23 mars prochain.

Cette résolution d’actionnaires concerne l'évaluation des droits des salariés en matière de liberté d’association et de droits de négociation. La résolution demande au conseil d’administration de missionner et de superviser une évaluation indépendante, par un tiers, du respect de l’engagement déclaré par Starbucks, en faveur de la liberté d’association et des droits de négociation collective des salariés, tels qu’ils figurent dans les normes fondamentales du travail de l’Organisation Internationale du Travail, et tels qu’ils sont explicitement mentionnés dans la déclaration mondiale des droits de l’homme de la société. Cette évaluation doit être rendue publique sur le site internet de l’entreprise.

Controverse

AllianzGI se dit préoccupé par le niveau de controverse autour de cette question, qui peut avoir un impact durable sur la façon dont la marque est perçue. «En tant qu’actionnaires de long terme, nous avons conclu qu’une évaluation par une tierce partie est dans notre intérêt, afin de s’assurer qu’il n’y a pas d'écart entre l’engagement propre de l’entreprise et la pratique réelle. », précise la société de gestion dans un communiqué.