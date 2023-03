Les fonds de pension de New-York lancent des propositions d’actionnaires sur le social

Après Apple ou Amazon, l’engagement actionnarial cible d’autres grandes entreprises américaines. Les fonds de pension de la ville de New-York et celui de l’Etat du New Jersey ont enregistré des propositions de résolutions d’actionnaires portant sur le respect du droit des travailleurs au sein des supermarchés Walmart, des pharmacies CVS Pharmacy, du fournisseur de contenus audiovisuels Netflix et du spécialiste de la livraison de repas DoorDash.

Toutes ces grandes entreprises américaines font l’objets de controverses sur la façon dont elles traitent leurs employées, et les fonds de pension les détaillent pour chacune dans les propositions actionnariales enregistrées en vue des prochaines assemblées générales. Les inquiétudes des actionnaires portent surtout sur de possibles entraves au droit de se syndiquer et à mener des négociations collectives.

«Les pratiques agressives anti-syndicats qui s’étalent dans la presse, qui violent le droit du travail ou qui vont à l’encontre d’une politique interne d’entreprise peuvent créer des risques réputationnels et financier pour ces entreprises», rappelle Brad Lander, le Contrôleur financier de la ville de New-York.

Les actionnaires entendent faire en sorte que les entreprises de leur portefeuille respectent le droit du travail, et le Contrôleur rappelle ses actions précédentes de dialogue actionnarial sur des thèmes sociaux avec le fabricant d’électronique Apple et les cafés Starbucks. Il souligne enfin que la valeur à long terme des entreprises dépend du bien-être de ses employés, et qu’il souhaite que les entreprises de son portefeuille se comportent en accord avec ce principe.