L’insoutenable légèreté du policy mix

Au cours des quinze dernières années, les politiques monétaires et budgétaires (i.e. le policy mix) ont été largement mises à contribution. Sur les trois dernières années, les banques centrales et les gouvernements ont déployé des mesures d’envergure pour endiguer les effets de la pandémie puis de la crise énergétique. Avec le retour de l’inflation et le ralentissement économique qui se dessine de part et d’autre de l’Atlantique, les tensions entre la politique budgétaire et la politique monétaire deviennent flagrantes : le policy mix ne permet plus d’atténuer les deux simultanément.

Ces tensions sont d’autant plus vives que l’inflation sous-jacente peine à ralentir. Le repli des prix de l’énergie ne suffit pas à endiguer les pressions sur les prix dans les services. Certes, les travaux récents présentés lors du Forum de la BCE à Sintra montrent que la politique budgétaire mise en place en Europe pour limiter la hausse des prix de l’énergie a permis de contenir l’inflation l’an dernier. Mais à mesure que les prix de l’énergie ont reflué, ces mesures auraient pu être retirées beaucoup plus rapidement. En l’absence de consolidation budgétaire, la BCE serait conduite à remonter davantage ses taux directeurs. Ce jeu non coopératif entre politique budgétaire et monétaire se traduit par un policy mix déséquilibré qui, en faisant porter l’ajustement de façon disproportionnée sur la banque centrale, constitue une menace pour la stabilité macrofinancière.

Risques financiers

Car sur le plan monétaire, les taux d’intérêt directeurs excèdent désormais très nettement leur niveau d’équilibre. Les marges de manœuvre ont été reconstituées. La normalisation des taux d’intérêt est donc achevée, du moins en théorie. Les banques centrales doivent désormais prendre en compte les risques financiers induits par la remontée des taux d’intérêt. Pour la première fois depuis la Seconde guerre mondiale, des niveaux très élevés d’endettement privé et public coïncident avec une inflation élevée. Et la politique monétaire très accommodante des années 2010 a par ailleurs été propice à des prises de risque sur les marchés financiers. Le risque d’instabilité financière qui en résulte accroît les défis auxquels les banques centrales sont confrontées.

La persistance des pressions inflationnistes s’explique par des facteurs tels que la hausse des marges des entreprises et le repli de la productivité. Or le durcissement des conditions de crédit engendré par la normalisation monétaire finira par mordre sur la demande, le marché du travail et les marges des entreprises.

Si la politique monétaire met davantage de temps que prévu à produire ses effets, c’est peut-être précisément parce que le soutien budgétaire a été «trop généreux». En la matière, les Etats n’ont plus guère de marges de manœuvre. Ils ne peuvent plus mobiliser leurs politiques pour promouvoir la croissance sans alimenter l’inflation. L’augmentation de la dette publique et le ralentissement économique en Europe nécessitent donc un rééquilibrage du policy mix. L’accent doit désormais porter en priorité sur la consolidation budgétaire. Cette dernière contribuerait à réduire les pressions sur la demande globale et l’inflation, plus sûrement que la poursuite du resserrement monétaire. Et ce d’autant que la hausse des taux d’intérêt rend l’assainissement budgétaire plus difficile.

En définitive, l’Europe devrait subir l’an prochain les effets combinés du durcissement des politiques budgétaire et monétaire. Un tel scénario est difficilement compatible avec les prévisions économiques de la Commission européenne qui continue de tabler sur un retour à la croissance potentielle (1,5%) dès l’an prochain dans la zone euro.

L’affaiblissement de la croissance est inévitable. Les acteurs économiques surestiment la mesure dans laquelle les politiques macroéconomiques peuvent être utilisées pour piloter l'économie. La nature du cycle économique est en train de changer. Il ne faut plus compter sur la mondialisation pour contenir l’évolution des prix. Et le policy mix ne pourra plus absorber aussi «légèrement» que par le passé les chocs que nous risquons de connaître dans la décennie qui vient.

La consolidation budgétaire (hors dépenses d’investissement) est une condition nécessaire pour retrouver un «jeu coopératif» entre la politique monétaire et la politique budgétaire, pour limiter les risques macrofinanciers et pouvoir redéployer des politiques de soutien le jour venu.