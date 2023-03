L’inquiétante baisse structurelle des gains de productivité

Ne vous y trompez pas. Si depuis deux ans, l’inflation fait figure de sujet de préoccupation central pour les économistes et les banques centrales - en lien avec les thèmes de la transition écologique et numérique, la croissance et la maîtrise budgétaire -, ce sommet de l’iceberg cache une énigme plus pernicieuse, celles des gains de productivité.

Dans un environnement où les politiques publiques, budgétaire et monétaire, sont remises en question, la prévision économique devient un enjeu crucial. Et avec elle l’évaluation de la croissance potentielle, qui dépend des évolutions de la démographie - population au travail ou en âge de travailler - et de la productivité du travail, liée à la bonne utilisation du capital. Or, cette productivité baisse malheureusement de façon structurelle depuis 2000.

«Avec le choc d’offre lié au Covid, les capacités de production - dont le facteur travail - ont diminué alors que la réouverture des économies et des services a entraîné un choc de demande faisant remonter le PIB au-dessus de ce PIB potentiel, ce qui explique l’inflation actuelle et durable», lance Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB. La faiblesse de la productivité pose un défi à la politique monétaire. «Partons du postulat que l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) est tirée par les services et par les salaires, poursuit Michel Martinez. Si la rémunération par salarié devait augmenter par exemple de 3,8% sur la décennie à venir en zone euro au lieu de 1,8% sur la décennie passée, avec des gains de productivité stables à 0,8%, la croissance du coût unitaire salarial et l’inflation sous-jacente passeraient alors de 1% à 3%, bien au-dessus de la cible de la Banque centrale européenne (BCE).» La situation serait pire encore si, comme beaucoup le craignent, les gains de productivité futurs sont surévalués dans les prévisions.

Pic aux Etats-Unis en 2020

En s’appuyant sur l’exemple des Etats-Unis, où l’inflation sous-jacente dépend aussi d’autres biens et services, les économistes ne sont pas tous d’accord à propos du lien salaires-inflation-productivité. «En temps normal, les salaires s’adaptent à la productivité et non pas l’inverse, il ne peut y avoir durablement des hausses de rémunération sans gains de productivité», juge Maxime Darmet, senior économiste US et France du groupe Allianz. Il convient que la crise du Covid a momentanément entraîné des gains de productivité très importants aux Etats-Unis, «de 4,5% par rapport au niveau de productivité pré-Covid et de 1,5% par rapport à la tendance de long terme», grâce au soutien des politiques publiques à la demande et aux investissements pour pallier un choc d’offre notable sur le travail.

«Mais même aux Etats-Unis, les salaires réels ont diminué, entraînant une perte de pouvoir d’achat net, en même temps que des tensions sur l’emploi avec le retrait anticipé des plus âgés, donc un pouvoir de négociation momentané mais pas forcément durable, analysent François Rimeu et Audrey Bismuth, stratégistes à la Française AM. Partout, la faiblesse des gains de productivité a mis à mal la courbe de Phillips depuis 2000 [qui relie taux de chômage et inflatin, ndlr], avec une baisse du chômage sans hausse de salaire ni inflation.»

«Une hausse des salaires sans gains de productivité diminue nécessairement les marges des entreprises, avec d’autres effets qui ne les rendent pas durables, ajoute Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie de CPR AM. On observe généralement une accélération de la productivité en sortie de récession : la production remonte malgré la destruction d’emplois, puis cet effet se dissipe avec les embauches. Pendant la crise du Covid, les gains de productivité sont essentiellement venus du télétravail, comme l’a clairement expliqué une étude de Robert Gordon (Northwestern University), qui avait déjà montré que le ralentissement de la croissance américaine était dû pour moitié à la productivité.»

En retenant leurs salariés sans produire plus, la zone euro et la France n’ont pas connu le même pic de productivité en 2020-2021. «La différence de la croissance de la productivité entre les deux régions est importante, même en corrigeant ces gains de ces effets de cycle : de 2,35% par an aux Etats-Unis et de 0,95% par an en zone euro depuis 1995, note Patrick Artus, conseiller économique de Natixis. Depuis 2010, on tombe à respectivement 1,56% par an aux Etats-Unis et à 0,22% par an en zone euro», ajoute-t-il. Et les gains de productivité par salarié seraient très inférieurs aux gains de productivité par heure travaillée sur le Vieux continent : «Cela expliquerait un tiers de l’écart de productivité en France, où cela devient un enjeu budgétaire», comme on l’a vu autour de la réforme des retraites.

Faible gains de productivité en France -

Démographie et investissements en berne

Alors que certains avaient un moment espéré que les gains de productivité liés au Covid puissent perdurer, les économistes sont globalement pessimistes pour l’avenir. Pour des raisons conjoncturelles : «La hausse des taux est synonyme de durcissement des conditions financières donc de moindre investissement», avance Maxime Darmet à propos des Etats-Unis. La zone euro pourrait bénéficier d’un effet retard, «avec un rattrapage des capacités de production», évoque Michel Martinez, et les soutiens budgétaires paneuropéens comme le plan de relance NextGen. «Mais elle embauche au moment où la croissance ralentit, ce qui diminue la productivité», nuance Patrick Artus.

Tous s’accordent à peu près sur l’idée d’une baisse des gains de productivité structurelle jusqu’ici. Le vieillissement démographique, qui touche tous les pays et implique des salariés plus âgés moins enclins aux progrès technologiques, en serait la principale raison. «Le Japon est à ce titre un laboratoire très avancé, où les politiques publiques ne créent plus de gains de productivité ni d’inflation structurels», poursuivent François Rimeu et Audrey Bismuth. «Une étude de l’OCDE conclut plus globalement que les gains de productivité sont insuffisants dans plus de la moitié des pays pour contrebalancer les effets sur le PIB du vieillissement de la population depuis 2010», ajoute Bastien Drut.

Certains évoquent un moindre progrès relatif du niveau d’instruction, «et des économies plus concentrées, qui ne favorisent pas la concurrence ni les progrès techniques», ajoute Maxime Darmet. «Il y a surtout un taux d’investissement net des amortissements en chute libre depuis 2008 : de 6% à 4% aux Etats-Unis et de 4% à 2% en zone euro (voir graphique). Moins de capital employé, c’est moins de productivité, d’autant que les dépenses en R&D semblent moins efficaces dans de nombreux secteurs», s’inquiète Patrick Artus, qui pose ainsi la question de la bonne utilisation de l’épargne. «De nombreux économistes ont montré que l’investissement se contracte naturellement face à la baisse anticipée de la demande liée au vieillissement», note aussi Bastien Drut.

«C’est plutôt le stock de capital que les flux d’investissement qui améliore les gains de productivité, et qu’il faut des années à une décennie pour le voir évoluer, poursuit Michel Martinez. Quant aux oligopoles, quand ils se trouvent dans les secteurs très régulés (banques, télécoms, transports…) à faibles marges, ils peuvent aussi inciter les entreprises à rechercher des gains de productivité», ajoute-t-il pour conclure sur une lueur d’espoir. Tout en sachant qu’une hausse de taux trop importante pourrait aussi atténuer la relance des investissements nécessaires aux gains de productivité.