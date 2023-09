L’inflation sous-jacente décélère aux Etats-Unis

Pas de surprise avec la publication des dépenses de consommation (PCE) et de l’indice d’inflation qui leur est lié par l’US Bureau of Economic Analysis (BEA) aux Etats-Unis, vendredi. Les premières ont continué à augmenter de 83,6 milliards de dollars en août, à un rythme de 0,4% après 0,9% en juillet, avec un soutien des services (+47 milliards), en particulier ceux concernant le logement, utilities et transports, mais aussi avec les dépenses liées à l’essence et aux autres biens énergétiques. En termes réels, les dépenses PCE ont beaucoup moins progressé, de 0,1% en août après 0,6% en juillet, avec un premier recul des ventes de biens durables depuis mars, même sur les automobiles ou les meubles.

Le revenu disponible moyen (DPI), c’est-à-dire le revenu personnel après impôts des particuliers, a augmenté de 0,2% après un mois de juillet à 0%, et diminue de 0,2% pour le deuxième mois consécutif en dollars constants.

Dans ce contexte de ralentissement, l’indice des prix PCE a beau augmenter de 0,4% en rythme mensuel et de 3,5% en rythme annuel à cause des biens énergétiques (+6,1% sur le mois). Mais l’information rassurante pour la Réserve fédérale (Fed) - très attentive à cette donnée - porte sur le nouveau ralentissement de l’inflation PCE sous-jacente (hors énergie et alimentation, voir graphique) : à 0,1% en rythme mensuel (après deux mois à 0,2%) et de 3,9% en rythme annuel (après deux mois à 4,3%). Ce coup de frein était attendu par les consensus, mais c’est désormais le rythme mensuel le plus lent depuis novembre 2020, et largement en ligne avec la cible de 2% visée par la Fed. Reste à savoir si la hausse des coûts de l’énergie pourrait retourner cette évolution.

«Il faudra probablement encore plusieurs mois consécutifs de baisse pour que la Fed ait le sentiment de gagner sa bataille contre l’inflation», rappelle Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro IS, tout en se satisfaisant de la baisse «significative» des dépenses personnelles à cause de la récente hausse des prix de l’essence. «Dans l’ensemble, ces données ne modifient pas le tableau de l’économie américaine. Le PIB du deuxième trimestre n’a pas été révisé jeudi, ce qui confirme que l’économie continue de croître à un rythme soutenu.»

«Le taux du Core PCE annualisé sur trois mois se rapproche déjà de l’objectif de 2% de la Fed», note James Knightley, chef économiste d’ING, tout en rappelant que le rapport a fait l’objet d’énormes révisions sur les revenus et les dépenses : les ménages pourraient donc disposer d’une épargne résiduelle plus importante qu’anticipé. «En supposant que les chiffres mensuels soient de 0,2% pour le reste de l’année, nous aurions une inflation sous-jacente annuelle proche de 3% en glissement annuel d’ici à la fin de l’année, ce qui devrait calmer certaines craintes des gouverneurs les plus ‘faucons’», conclut-il.

Sur les marchés de futures et de swaps, la probabilité d’une nouvelle hausse des taux Fed funds par la banque centrale a chuté de 19,3% à 10,2% pour le 1ᵉʳ novembre (selon le FedWatch Tool de CME Group), de 36% à 33% pour le 13 décembre. Les probabilités d’une baisse des taux en 2024 ont légèrement augmenté, mais restent ancrées à l’idée de taux durablement élevés.

A lire aussi:

A lire aussi:

A lire aussi: