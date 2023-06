L’inflation PCE ralentit aux Etats-Unis, pas encore l’inflation sous-jacente

Les dépenses de consommation des ménages (PCE) américains ont quasiment stagné en mai (+0,1% sur un mois en données ajustées) tandis que l’indice d’inflation PCE correspondant a ralenti, conformément aux attentes, selon des données publiées vendredi par le département du Commerce (US Bureau of Economic Analysis, BEA). C’est un peu moins que ce qu’attendaient les économistes interrogés par Reuters (+0,2%).

Les dépenses PCE ont donc augmenté de 0,1% en mai, après une progression de 0,6% (révisé) en avril. La hausse de 18,9 milliards de dollars reflète une augmentation de 52,0 milliards sur les services (santé, voyages à l’international, transport aérien), en partie compensée par une diminution de 33,1 milliards sur les biens (automobiles, essence et autres biens énergétiques).

L’indice d’inflation PCE a, lui, ralenti, avec une hausse de 0,1% en mai, après 0,4% en avril. Grâce à des effets de base, l’inflation PCE sur un an s’établit à 3,8%, après +4,3% (révisé), soit un plus bas depuis avril 2021. Mais l’indice d’inflation de base (core PCE), qui exclut les éléments volatils que sont l’énergie et les produits alimentaires, a augmenté de 0,3% sur un mois, après avoir progressé de 0,4% en avril. Et sur un an, sa progression est de 4,6%, contre 4,7% un mois plus tôt. Il reste difficile de parler de ralentissement marqué à ce stade.

Si l’inflation core PCE l’un des indicateurs les plus surveillés par la Réserve fédérale (Fed), qui a indiqué pouvoir faire encore deux hausses de taux dans les prochains mois dont une nouvelle jusqu’à 5,50% déjà dans les prix pour juillet, il n’a pas véritablement fait bouger les marchés de taux vendredi après-midi.

Demandes de chômage en baisse ?

Les taux américains à 2 et à 10 ans avaient cependant gagné respectivement 17 et 15 points de base (pb) jeudi après la publication par le département du Travail (US Bureau of Labor Statistics, BLS) en légère baisse des demandes de chômage hebdomadaires : à 239.000 unités après 265.000 (révisé) la semaine précédente et cinq semaines de hausses. La probabilité d’une dernière hausse des taux Fed Funds, de 5,50% à 5,75% en septembre ou en novembre, remonte depuis jeudi mais sans dépasser les 40% de chances.

La troisième estimation de la croissance du PIB au premier trimestre par le BEA, à 2% en rythme annualisé (le rythme trimestriel multiplié par 4 aux Etats-Unis), bien au-dessus de 1,3% dans la deuxième estimation et des prévisions de 1,4%, avait également joué sur les craintes de nouvelles hausses de taux à la Fed face à la bonne résistance de l’économie américaine.

(avec Reuters)

A lire aussi: