L’inflation accélère en France

L’accélération de l’inflation en août a été confirmée vendredi par l’Insee, un phénomène lié au rebond des prix de l'énergie. Sur un mois l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1% (+0,8%, corrigé des variations saisonnières), après 0,1% en juillet. Sur un an, sa progression s’établit à 4,9%, contre une première estimation de 4,8%, et après 4,3% en juillet.

Sur un mois, «les prix de l’énergie rebondissent nettement (+6,6% après -2%), du fait de la hausse de ceux de l’électricité (+8% après 0%) et des produits pétroliers (+7% après +0,2%). Les prix des produits manufacturés rebondissent également (+1,5% après -2,3 %), notamment ceux de l’habillement et des chaussures (+6,1% après -10,9%), en raison de la fin des soldes d’été», relève l’Insee qui note également une hausse légère des prix de l’alimentation et un ralentissement de ceux des services (+0,1% après +1,5%), du fait notamment du repli des prix des transports. Sur un an, les prix de l’énergie rebondissent de 6,8% en août après une baisse de 3,7% en juillet.

L’indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, a quant à lui été confirmé en hausse de 5,7% sur un an en août contre 5,1% en juillet.

Vendredi, le gouverneur de la banque de France, François Villeroy de Galhau, qui s’exprimait à l’occasion d’une conférence en Espagne, a souligné que des politiques budgétaires trop souples risquaient d’alimenter l’inflation et mettre à mal la lutte de la Banque centrale européenne (BCE) contre la hausse des prix. La BCE a relevé jeudi pour la dixième fois consécutive son principal taux directeur à 4%.

«Les gouvernements doivent éviter une politique trop expansionniste qui alimenterait davantage les pressions inflationnistes. Nous avons donc besoin d’une orientation budgétaire et monétaire mieux coordonnée et réalignée», a-t-il déclaré, précisant qu’une réforme du Pacte de stabilité et de croissance, qui fixe des règles budgétaires pour les pays de l’Union européenne, constituerait une étape bienvenue dans cette direction. Un accord sur sa réforme est attendu d’ici à la fin de l’année.

