Les révisions sur l’inflation américaine font douter les marchés

Les rebonds ont été remarqués : +17 points de base (pb) sur les taux 10 ans américain ; +20 pb sur les taux 10 ans anglais ; +12 pb sur les taux 10 ans allemands… Les révisions surprises de l’inflation américaine par l’US Bureau of Labor Statistics (BLS) ont frappé vendredi les marchés de taux, qui semblent commencer à douter du fait que le rythme de hausse des prix diminuera suffisamment cette année. Ce qui, le cas échéant, conduirait la Fed à rebaisser ses taux Fed funds (actuellement à 4,75% pour le haut de fourchette) au second semestre. L’indice DXY du dollar face à d’autres devises est aussi remonté de 102,5 à 103,7 points.

Contrairement aux annonces du 12 janvier, l’indice des prix à la consommation CPI a augmenté de +0,1% en rythme mensuel en décembre, au lieu de -0,1% précédemment estimé. Les autres révisions à la hausse (février, avril, août, octobre, novembre) n’ont pas modifié le taux d’inflation annuel (6,5%). Et il est même possible de voir une nouvelle compensation avec l’annonce ce mardi de l’indice CPI américain de janvier, attendu autour de +0,5%. En revanche, l’inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) a été revue de +0,3% à +0,4% en novembre et en décembre, «ce qui amène le ‘core CPI’ annualisé sur 3 mois à 4,3% en décembre, au lieu des 3,1% rapportés lors de la publication de janvier. Ainsi, bien que l’inflation n’ait pas changé d’une année sur l’autre, la dynamique est sensiblement différente», note Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank.

Surprenants chiffres de l’emploi américain

«Le changement de sentiment a plutôt débuté avec les surprenants chiffres de l’emploi américain qui ont fait le travail de Jerome Powell le 3 février, remarque Samy Chaar, chef économiste de Lombard Odier. C’est vraiment l’inflation par les salaires qui reste la grande crainte, mais il nous semble que, malgré la volatilité des indicateurs statistiques en cette période post-chocs très inhabituelle où les estimations deviennent plus compliquées, cela ne change pas trop la tendance vers une décroissance des hausses de salaires (selon le BLS comme la Fed d’Atlanta) et une désinflation», ajoute-t-il. Samy Chaar se dit plus à l’aise avec le récent «repricing» par les marchés de swaps d’un taux terminal à 5,50% cet été, au lieu de 5,25%, avant une seule baisse de taux de 25 pb en décembre au lieu de deux d’ici là.

«De notre point de vue également, on ne peut pas vraiment parler de divergence entre les marchés et la Fed, ajoute Nicolas Forest, directeur des gestion fixed income chez Candriam. L’écart de perception nous semble anecdotique : la Fed est désormais dans une position d’attente, et ceux qui disent le contraire sont souvent ceux qui ont raté les rallyes (taux et actions) de janvier, après une fin d’année 2022 marquée par un sentiment très négatif et d’importantes positions ‘short’ sur toutes les classes d’actifs.» Le gérant estime aussi que l’emploi américain devrait ralentir dans les prochains mois, «même si l’incertitude reste grande autour des points d’équilibre : l’inquiétude remontera surtout si les anticipations d’inflation remontent trop», entre 2,80% et 3,50% comme au printemps dernier – les points morts d’inflation (breakeven) sont légèrement remontés, à 2,50% à 5 ans et 2,32% à 10 ans.

Illustrant des divergences également ressenties au sein de la banque centrale, les investisseurs sur les options de taux ont fortement augmenté, mardi dernier après le commentaire de Jerome Powell sur l’emploi, leurs paris de taux Fed funds à 6% cette année. «Oui, les risques sont plutôt à la hausse, et personne ne se protège sur un retour rapide à 4%, mais le consensus reste plutôt autour de 5%», résume Samy Chaar. «Depuis l’été dernier, le président de la Fed a quand même beaucoup rappelé qu’il ne faut plus prendre en compte la composante ‘croissance’ (output gap) dans la règle de Taylor, et ne garder que la composante ‘inflation’ : si celle-ci reste à 4% cette année, le taux neutre serait plutôt entre 6% et 7%, estime Etienne de Marsac, directeur de la gestion absolute return chez Sunny AM. Avec les chocs multiples auxquels l’économie est soumise, la lecture est difficile, mais nous estimons que le cycle réaccélère déjà aux Etats-Unis, et qu’un rebond de l’inflation dans les services est possible», ajoute-t-il, regrettant que «les agents économiques aient trop tendance à comparer chaque nouvelle situation avec le passé».

Quid en zone euro ?

Ces analyses ne remettent pas forcément en cause l’espoir d’atterrissage en douceur (soft landing) qui a soutenu les marchés depuis le 1er janvier. «Nous parlerions plutôt d’un atterrissage ‘prolongé’», poursuit Etienne de Marsac, reconnaissant que les risques sont très différents en zone euro, «où la Banque centrale européenne (BCE) est par nature plus politique et lente dans toutes ses prises de décisions, plus dogmatique aussi pour rejoindre la cible d’inflation de 2%». «La situation n’a rien de comparable avec la Fed, et les économistes de la BCE, laquelle a fait savoir qu’elle ne comprenait pas la position des marchés depuis décembre, pourraient revoir assez nettement leurs prévisions en mars», conclut Nicolas Forest.