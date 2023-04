Les prix à la production ont baissé plus fortement que prévu en février

Les prix à la production (PPI) ont reculé plus fortement que prévu en février en zone euro, de 0,5% en rythme mensuel montrent les données publiées mardi par Eurostat, même s’ils restent en progression de 13,2% sur un an. Les économistes interrogés par Reuters tablaient pour le mois de février sur une baisse des prix de 0,3% d’un mois sur l’autre et un nouveau ralentissement de la hausse à 13,3% sur un an.

Ces prix à la production avaient fléchi bien davantage sur un mois en janvier (-2,8%), et décéléré leur hausse de 24,5% à 15,1% sur un an. Mais la baisse des prix de l’énergie a bien ralenti sur le mois, de -9,2% en janvier à -1,6% en février, même s’ils restent en hausse de 17,4% sur un an.

Légère hausse hors énergie

En excluant l’énergie, ainsi que les biens intermédiaires dont les prix ont aussi diminué de 0,1% en rythme mensuel, les prix ont augmenté de 0,3% sur un mois pour les biens d’équipement, de 0,4% pour les biens de consommation durables et de 0,6% pour les biens de consommation non durables. Les prix à la production pour l’ensemble de l’industrie hors énergie ont ainsi augmenté de 0,2% sur un mois en zone euro, et de 10,2% en rythme annuel.

Pour l’indice PPI global, les plus fortes baisses mensuelles ont été enregistrées en Bulgarie (-7,9%), en Grèce (-3,3%) et en Belgique (-3,2%). La baisse est aussi de -1,3% pour l’Italie, de -0,9% pour la France, et de -0,3% pour l’Allemagne. Les plus fortes hausses ont été observées en Slovaquie (+11,5%), en Slovénie (+2,7%), au Portugal (+2,5 %) et en Espagne également (+2,2%).

(Avec Reuters)

A lire aussi: