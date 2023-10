Les menaces sur la croissance américaine font débat

La volatilité autour des taux mesurée au travers de l’indice Move est remontée depuis une dizaine de jours, et témoigne de l’incertitude qui règne encore autour de l’économie américaine. En atteste aussi la probabilité sur les marchés dérivés d’une dernière hausse des taux Fed funds en novembre ou en décembre : cette probabilité ne cesse de varier entre 15% et 40% selon les jours et selon que les marchés anticipent une récession ou un atterrissage en douceur (soft landing) aux Etats-Unis. Alors que ce dernier scénario est bien remonté depuis mi-août et les déclarations de Jerome Powell à Jackson Hole, le premier revient toutefois avec régularité. Pour diverses raisons, plus ou moins convaincantes.

Dans un article publié dimanche, Bloomberg rappelait, notamment en comptant le nombre de références dans les journaux, que les attentes de soft landing ont presque toujours précédé les dernières récessions, même en 2007. Notamment parce que les modèles des économistes se réfèrent trop au passé pour prévoir des événements non linéaires comme les crises.

Les optimismes, en faveur d’un atterrissage en douceur, estiment que le ralentissement pourrait s’avérer bien différent cette fois, car le taux de chômage remonterait seulement de 3,8% en 2023 à 4,1% en 2024, pour des raisons démographiques également. Ils soulignent que l’industrie manufacturière aurait touché un point bas et que les prix de l’immobilier ont réaccéléré depuis janvier. Problème : ces statistiques restent très volatiles, et ces secteurs les premiers touchés par l’effet de la hausse des taux.

L’argument contraire, qui mènerait le taux de chômage à 5% ou plus, se réfère aux effets retards mal appréhendés du resserrement monétaire – de 18 à 24 mois – sur les autres secteurs, les services et la consommation en particulier. Les agents économiques - ménages et entreprises – ont profité des taux bas pour se refinancer entre 2019 et 2021, et repousser les besoins de refinancement – avec des taux plus élevés - plutôt entre 2024 et 2026… Ce qui pourrait alors réduire enfin les prix, les marges, les investissements et à nouveau l’immobilier. D’autant plus si une récession mondiale liée à la Chine et/ou à la zone euro devait entraîner aussi les Etats-Unis vers le bas.

Les analystes de Bloomberg Economics, qui ont construit un modèle à partir des consensus sur les indicateurs qui permettent au National Bureau of Economic Research (NBER) de déclarer une récession, estiment ainsi que le ralentissement est déjà fort, alors que la Fed n’aurait peut-être pas fini de relever ses taux.

Fin des divertissements ?

D’autres facteurs conjoncturels peuvent encore changer la donne. Les économistes évoquent les grèves appelées par le syndicat United Auto Workers (UAW), qui pourraient concerner 4 à 5 fois plus que les 25.000 salariés des trois constructeurs automobiles cités. Ou encore un «shutdown», que le Congrès américain a réussi à éviter en votant dans la nuit de samedi à dimanche un accord provisoire de 45 jours visant à maintenir les dépenses budgétaires de l’administration fédérale. Or, un nouveau blocage à partir du 17 novembre pourrait diminuer le PIB du quatrième trimestre, d’environ 0,2 point de pourcentage par semaine, selon les études.

Certains évoquent aussi la fin depuis octobre du moratoire sur les remboursements des prêts étudiants : 200 dollars par mois pour 43 millions d’Américains. La reprise de ces paiements pourrait réduire de 0,2% la croissance annualisée au quatrième trimestre. Même si un certain nombre d’emprunteurs auraient anticipé la date butoir et repris leurs remboursements mensuels dès le début de l’été.

Tous ces éléments, en plus de la hausse du pétrole, pourraient présenter des menaces pour la consommation. Sa vigueur est avancée comme le principal argument en faveur du soft landing, tout en sachant que le consommateur américain est connu pour être capable d’acheter jusqu’au dernier moment. A l’image des dépenses de divertissement particulièrement dynamiques cet été avec le phénomène «Barbenheimer» : les films Barbie et Oppenheimer et les concerts de Beyoncé et Taylor Swift auraient ajouté un minimum de 8,5 milliards de dollars au PIB du troisième trimestre, 2% à 3% de dépenses de consommation (PCE), selon Sarah A. Wolfe, économiste chez Morgan Stanley. Ces tournées étant terminées, le taux de défaut sur les cartes de crédit étant à nouveau estimé autour de 3,8% par l’agence Equifax (2,8% fin juin selon la Fed) et l’excès d’épargne covid réduit à moins de 100 milliards de dollars selon la Fed de San Francisco, certains craignent pour les prochaines statistiques.

«On accorde trop d’attention à de telles mesures sur l’épargne excédentaire, une façon obscure et souvent alambiquée de parler de bilan et d’endettement», nuance Alex Pelle, économiste US chez Mizuho Securities. Lui, dont les calculs aboutissent plutôt à une fourchette de 400 à 1.000 milliards encore disponibles, ajoute qu’il faut étudier tout le bilan des ménages, avec les dettes qui restent à un plus bas de 20 ou 30 ans par rapport aux revenus… Pour l’instant, le consensus reste comme lui plutôt optimiste : sur 75 répondants à la dernière enquête de Bloomberg, seuls 15 stratégistes – dont BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Jefferies, Oxford Economics et UBS – imaginaient une possible récession début 2024.

