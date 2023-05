Les marchés de produits dérivés de gré à gré restent très actifs

Les volumes de dérivés échangés de gré à gré (OTC) ont augmenté en 2022, progressant tant en montant total de marché, de 12.450 à 20.750 milliards de dollars (+66%), qu’en exposition de crédit, de 2.530 à 3.670 milliards (+45%). Les encours notionnels, valeurs nominales sur lesquelles sont calculés les paiements, ont relativement moins varié, de 598.000 à 618.000 milliards (+3,3%), selon le rapport semestriel de la Banque des règlements internationaux (BRI/BIS), publié mercredi 17 mai.

L’institution relève que, si la progression a été moins forte au second semestre, elle porte le montant total – en ajoutant les valeurs de marché positives et négatives des instruments – à des sommets depuis 2016. Le record reste de 34.940 milliards de dollars au second semestre 2008. L’exposition brute au crédit – qui ajuste les valeurs de marché brutes pour les accords de compensation bilatéraux juridiquement exécutoires (mais pas pour les garanties) – a progressé de la même manière. Ces fortes hausses contrastent cependant avec la stabilité observée sur les encours notionnels : ceux-ci ont même fléchi de 632.000 à 618.000 milliards de dollars au second semestre 2022, poursuivant une tendance en dents de scie depuis au moins 2016.

En 2022, la progression de ces marchés a été clairement soutenue par les dérivés de taux d’intérêt (IRD) dans un contexte de hausse d’inflation et de hausse des taux par les banques centrales. «A mesure que les taux du marché dépassaient les taux en vigueur au début des contrats IRD, leur valeur de marché brute a augmenté», rappelle la BRI. Elle relève la progression particulièrement forte sur les dérivés de taux en euros, de 4.050 à 6.740 milliards en montant total (+68%), et en dollars, de 2.000 à 3.700 milliards (+85%). En montants d’encours notionnels, les IRD ont cependant diminué au second semestre après avoir progressé au premier, pour terminer l’année autour de 490.000 milliards.

Par comparaison, les encours notionnels ont peu changé pour les dérivés OTC de change (environ 100.000 milliards), de crédit (environ 7.000 milliards) et sur actions (environ 5.000 milliards). Des chiffres à comparer à quelque 80.000 milliards d’encours notionnels pour les dérivés listés (futures, options) sur les taux et les changes (hors actions).

Concernant les encours notionnels spécifiques des IRD, «la réforme des taux de référence Libor a eu un impact durable sur le mix d’instruments utilisés en 2022, précise la BRI. Les contrats de taux à terme (FRA) libellés dans plusieurs devises clés affectées par la réforme du Libor (GBP, JPY, CHF) ont pratiquement disparu. Pour leur part, les contrats FRA libellés en dollars (Libor USD) restent juste au-dessus de 10.000 milliards de dollars, en nette baisse par rapport à 2020. En revanche, les contrats FRA libellés en euros, qui font généralement référence à l’Euribor (non supprimé), s’élevaient encore autour de 30.000 milliards de dollars.»

Baisse des swaps de taux en dollars

Les encours notionnels ont également divergé d’une devise à l’autre pour les swaps de taux (IRS). Avec une chute des instruments en dollars au second semestre, la première depuis 2020, autour de 142.000 milliards, alors que les IRS en euros ont poursuivi leur progression, autour de 100.000 milliards. La baisse a pu indiquer que des acteurs du marché apercevaient déjà la fin du cycle de hausse des taux et réduisaient leurs couvertures. Les IRS en livres sterling (38.000 milliards) et surtout en yens (25.000 milliards) se sont au contraire un peu repris au second semestre, après des baisses favorisées par la dépréciation de ces devises face au dollar.

Enfin, la BRI note une chute de 45% en valeur de marché brute des dérivés sur matières premières, de 886 à 486 milliards, avec la baisse des prix de l’énergie et de l’alimentation au second semestre. Les montants d’encours notionnels ont également chuté de 24% au second semestre, à 1.500 milliards de dollars.◆

A lire aussi: