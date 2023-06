Les investisseurs commencent à s’inquiéter des effets de la hausse des taux

tx -

Les 23 sociétés interrogées par L’Agefi entre le 22 mai et le 1er juin ont peu fait évoluer leurs prévisions concernant les taux directeurs. Ceux-ci seront normalement assez proches de leurs taux terminaux à la fin de l’été. Un plateau fixé a priori à 3,75% pour la Banque centrale européenne (BCE), dont la présidente Christine Lagarde a répété le 1er juin qu’il restait encore un peu de chemin à faire, malgré le recul de l’inflation en zone euro, passée de 7% sur un an en avril à 6,1% en mai pour l’indice CPI global et de 5,6% à 5,3% pour l’indice CPI sous-jacent (hors énergie, alimentation, alcool et tabac). Le principal argument pour la poursuite de la hausse, également relevé dans les minutes de la réunion du 4 mai, repose sur un marché du travail tendu susceptible d’accroître le pouvoir de négociation des salariés et les rémunérations dans les prochains mois. BNP Paribas AM, Groupama AM, La Française AM Lazard Frères Gestion et Société Générale CIB vont dans cette direction plus restrictive, Bank of America anticipant même ce taux à 4,25% d’ici septembre.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a précisé que «les hausses de taux d’intérêt que nous avons encore à faire sont relativement marginales». Comme s’il devenait plus inquiet des effets retard que craignent de nombreux économistes, et semble-t-il aussi les panélistes de L’Agefi : en moyenne, ceux-ci voient la courbe des taux euro s’inverser encore un peu plus dans les mois à venir, jusqu’à près de 200 points de base (pb) pour Carmignac, la baisse des taux longs reflétant une moindre inflation et une contraction de l'économie.

Stabilisation aux Etats-Unis

Pour les Etats-Unis, si quelques panélistes voient la Fed pousser son resserrement jusqu’à 5,50%, la majorité vote pour 5,25%. Les indicateurs américains alternent entre bonnes et moins bonnes nouvelles sur le front de l’inflation. Mais l’idée générale est qu’il n’est plus très utile de risquer la hausse de trop. Cette prudence permettrait une stabilisation des taux directeurs jusqu’à la fin de l’année, sauf pour UBS qui croit à un pivot très rapide de la banque centrale, et également des taux longs. Ceux-ci ne seraient donc pas sujets à un rallye «récessionniste», contrairement à ce qu’anticipaient plusieurs panélistes début mai.

Les spécificités du Royaume-Uni amèneraient pour sa part la Banque d’Angleterre (BoE) plus loin qu’initialement prévu : jusqu’à un taux directeur de 5% dans six mois et là aussi, sans trop d’effets négatifs sur l’économie, à en croire les prévisions. Enfin, les panélistes semblent moins certains qu’en mai d’un arrêt prochain du contrôle de la courbe des taux à la Banque du Japon (BoJ). Pour être efficace, cette normalisation devrait être annoncée par surprise. Le mouvement pourrait être assez rapide, estiment certains des analystes, dont les prévisions sur les taux de change n’en sont pas révolutionnées pour autant.

