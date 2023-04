Les gestions ne se risquent pas à arbitrer leurs portefeuilles

Préférer la constance aux mouvements erratiques. Depuis le début de l’année, le Panel Allocation garde peu ou prou le même portefeuille. Pour le quatrième mois consécutif, les actions se maintiennent à 45%, tandis que l’obligataire reste sur un niveau élevé de 44% depuis le début de l’année. Néanmoins, les panélistes sous-pondèrent ces deux classes d’actifs par rapport à leur propre benchmark. Le seul arbitrage du mois a concerné les autres classes d’actifs, avec un léger allégement en cash au profit des actifs alternatifs.

Néanmoins, les 22 gérants interrogés par L’Agefi entre le 19 et le 27 avril ont opéré quelques changements dans leur portefeuille. En dépit de la progression des indices boursiers le mois dernier, seuls cinq acteurs se sont légèrement renforcés, dont Schroders (+2 points à 34%) et State Street GA (+2 points à 60%). Autant de panélistes ont fait le mouvement inverse, dont La Française AM (-4 points à 40%) et Groupama AM (-3 points à 48%).

A lire aussi:

En revanche, les arbitrages ont été plus marqués sur le front de l’obligataire. Un tiers des gestions a conservé l’allocation du mois dernier ; un tiers compte profiter de la montée des taux et a accru son exposition, en particulier Lazard (+10 points à 30%) et OFI Invest AM (+10 points à 50%) ; et le dernier tiers s’est allégé, comme Schroders (-12 points à 32%), Amundi (-10 points à 40%) et BFT IM (-8 points 65%).

La poche de cash demeure une variable d’ajustement pour les gestions. Bien que le poids dans le Panel du monétaire recule d’un point à 6%, les gestions ont été plus nombreuses à accroître cette position d’attente. En particulier, Amundi (+9 points à 13%), BFT IM (+8 points à 10%) et Schroders (+6 points à 11%). En revanche, Lazard réduit sa poche (-10 points à 26%), comme OFI Invest AM (-5 points à 5%).

Quant aux actifs alternatifs, ils ne séduisent pas les panélistes. Seules quatre gestions y consacrent 10% ou plus de leur portefeuille. Ce mois-ci, Schroders s’est encore renforcé (+4 points à 23%), comme Financière Arbevel (+3 points à 7%), tandis qu’OFI Invest en est sorti (-5 points à 0%) et qu’Amplegest s’est encore allégé (-3 points à 5%).