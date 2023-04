Les députés américains adoptent un projet de loi sur le plafond de la dette

Victoire tactique de Kevin McCarthy. La Chambre des députés américaine a adopté mercredi soir, de justesse avec 217 voix contre 215, un projet de loi porté par les républicains qui augmenterait le plafond de la dette fédérale de 1.500 milliards de dollars (au-delà du seuil actuel de 31.381 milliards atteint le 19 janvier), en échange d’importantes restrictions dans les dépenses budgétaires pour les années à venir. Le paquet de 320 pages prévoit, entre autres, de ramener les dépenses fédérales au niveau de l’exercice 2022, et de plafonner les augmentations de dépenses futures à 1% au cours de la prochaine décennie. Dans le détail, il s’agit de récupérer les fonds Covid-19 non dépensés, d’imposer des exigences de travail plus strictes aux bénéficiaires de bons d’alimentation et d’autres aides gouvernementales, d’arrêter les plans de Biden pour annuler jusqu’à 20.000 dollars de prêts étudiants, de mettre fin aux allégements fiscaux sur les énergies renouvelables promulgués l’an dernier, et également de relancer le soutien à la production de pétrole, gaz et charbon.

Pour le président de la Chambre, ce vote devait permettre de montrer sa capacité à réunir les républicains autour d’un projet budgétaire, et de défier le président Joe Biden, qui souhaite relever le plafond de la dette sans condition et propose un budget 2024 précampagne. Quitte à risquer, faute d’accord d’ici à cet été, un défaut de paiement historique des Etats-Unis qu’il pourrait mettre sur le dos des républicains…

Peu de chance de succès

Le paquet budgétaire que les républicains veulent présenter comme base de négociation, a très peu de chances de succès au Sénat, où le parti démocrate conserve une faible majorité. «Nous avons fait notre travail, a déclaré Kevin McCarthy après le vote. Le président ne peut plus ignorer la question (des limites de dépenses fédérales). Maintenant, il devrait s’asseoir et négocier.» Joe Biden, qui refusait de négocier son projet de budget de précampagne jusque-là, a indiqué qu’il était disposé à ouvrir des pourparlers avec le «speaker» républicain, «mais pas sur la prolongation ou non de la limite d’endettement (…). Ce n’est pas négociable».

Les analystes considèrent que les deux partis pourraient difficilement être plus éloignés sur la façon de résoudre le problème avec, davantage que par le passé, des ailes radicales qu’il sera plus difficile de rapprocher autour d’un compromis, même au dernier moment. De surcroît, avec les nouvelles règles de fonctionnement fixées en janvier à la Chambre par les républicains pour les deux ans à venir. Les marchés ont fortement relevé ces derniers jours les risques sur les CDS (credit default swaps) sur les US Treasuries à 1 an, à 124 points de base (pb) mercredi, ainsi que les taux des US Treasuries à 3 mois, de 5,02% à 5,23% depuis lundi.

