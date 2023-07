Les chiffres de l’emploi américain restent difficiles à décrypter

L’emploi américain donne le tournis aux investisseurs. Jeudi 6 juillet, ce sont les 497.000 créations d’emplois privés annoncées pour juin par l’organisme de fiches de paie ADP qui avaient surpris les marchés de taux et d’actions. Vendredi, le rapport mensuel du département du Travail (US Bureau of Labor Statistics, BLS) les a aussi perturbés dans un premier temps en indiquant moins d’emplois que prévu, avec une légère accélération des hausses de salaires.

Au bout du compte, le BLS a enregistré un taux de chômage en légère baisse, de 3,7% à 3,6% selon l’enquête auprès des ménages. Surtout, l’enquête auprès des entreprises indique 209.000 créations d’emplois non agricoles (NFP, payrolls) en juin, au lieu de 230.000 à 300.000 attendues, après un chiffre de mai révisé à la baisse, de 306.000 au lieu de 339.000 annoncé précédemment (-33.000). Il s’agit d’un plus bas niveau depuis décembre 2020. La moyenne atteint 278.000 unités par mois au premier semestre, ce qui est à la fois très inférieur à la moyenne de 399.000 par mois pour 2022, et très supérieur aux 70.000 à 100.000 créations nécessaires chaque mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler.

Pourquoi l’écart avec ADP ?

Ce Job Report intègre encore 60.000 créations dans les services publics, ce qui porte le total à seulement 149.000 créations d’emplois privés. «J’ai été particulièrement surpris par les créations d’emplois enregistrées par ADP dans le secteur hôtellerie-loisirs : 232.000 en juin (sur un total de 497.000), contre seulement 21.000 pour le BLS, note Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie de CPR AM. ADP arrive aussi à 906.000 créations d’emplois dans ce secteur sur six mois, contre seulement 260.000 pour le BLS !» Des différences énormes, avec une vérité probablement entre les deux, mais plus proche des chiffres du BLS selon ING: «Nous avons maintenant trois mois consécutifs de croissance de l’emploi, de 26.000 ou moins dans le secteur hôtellerie-loisirs, ce qui contredit une grande partie du discours sur sa croissance robuste, principalement liée au nombre élevé de voyages, écrit aussi James Knightley, chef économiste de la banque à l’international. En fait, cela correspond davantage aux chiffres des hôtels publiés par les organismes Opentable et STR, qui indiquent une baisse annuelle de la demande de restaurants et de l’occupation des hôtels.» Pour Bastien Drut, «ADP avait déjà semblé avoir des problèmes de désaisonnalisation de ses statistiques en 2022, notamment en juin. Avec des fermetures/réouvertures de l’économie à répétition, le Covid a complètement perturbé les phénomènes de saisons standard.»

Autre élément de ces perturbations, le département du Travail fournit des statistiques mensuelles de plus en plus «volatiles», et les révise chaque fois pour les deux mois précédents : «Les révisions d’avril avaient été très négatives en avril, très positives en mai, mais redeviennent très négatives en juin, poursuit Bastien Drut. En regardant bien, toutes les statistiques sur l’emploi (payrolls) mensuelles depuis janvier ont été révisées en diminution, et même les dernières minutes de la Fed n’excluent pas de nouvelles baisses dans un rapport annuel.»

Alors qu’ADP parlait d’un ralentissement des hausses de salaires, l’enquête BLS enregistre une hausse du salaire horaire moyen à 0,4%, après 0,3% en mai, une augmentation de 4,4% sur un an, au lieu de 4,3% précédemment. Jeudi, le BLS avait également publié son bilan du mois de mai sur les emplois vacants (Jolts), en baisse de 10,3 à 9,8 millions (-496.000). Le ratio emplois vacants/chômeurs passe de 1,8 en avril à 1,6 en mai, mais avec un nombre de démissions volontaires – utile pour comprendre les hausses de salaires – en légère hausse après deux mois de baisse.

Ce Job Report encore solide devrait donc renforcer les arguments en faveur d’une très probable nouvelle hausse de taux, de 5,25% à 5,50% pour haut de fourchette, lors de la réunion du Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) le 26 juillet. «Mais il est important de noter que les données sur l’emploi sont les indicateurs les plus retardés, ce qui ne nous dit rien sur l’avenir», rappelle James Knightley. Après le rebond de jeudi, les marchés de dérivés de taux ont légèrement rebaissé les chances d’une autre hausse de taux, jusqu’à 5,75% en septembre ou en novembre.

