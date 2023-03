Les actions européennes tentent un rebond après leur chute de mercredi

Les places boursières européennes s’accordent un moment de calme jeudi après l’annonce par Credit Suisse de son intention d’exercer une option pour emprunter jusqu’à 50 milliards de francs suisses à la Banque Nationale Suisse (BNS).

Cette dernière a confirmé jeudi qu’elle fournirait des liquidités à Credit Suisse contre des garanties suffisantes. Mais le rebond reste limité avant la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

L’indice Euro Stoxx 50 progressait de 0,7%, vers 12h, après avoir ouvert en hausse de 1,8%. A Paris, le CAC 40 avance de 0,8%. A Francfort, le Dax gagne 0,5%. L’indice FTSE Mib progresse de 0,4% à la Bourse de Milan, tandis que l’Ibex rebondit de 1,05% à Madrid.

Au lendemain d’une chute historique sur des craintes de crise de liquidité ayant pénalisé l’ensemble du secteur bancaire européen, l’action Credit Suisse rebondit de près de 25%, à 2,13 francs suisses, mais reste volatile. Le CDS (credit default swaps) à cinq ans de la banque se resserre fortement de 180 points de base (pb) à 700 pb.

Les banques montent légèrement

Le secteur bancaire européen profite de cette accalmie mais la reprise reste mesurée. L’indice EuroStoxx des banques gagne 1,4%. A Paris, BNP Paribas progresse de 1,5% mais la Société Générale recule désormais de 0,6%, après des chutes de 10% et 12% respectivement mercredi.

La faiblesse du rebond reflète l’inquiétude persistante des investisseurs face au risque d’une crise bancaire. «Nous estimons que le soutien de la BNS n’est pas suffisant et pensons que la situation de Credit Suisse est surtout liée aux problèmes de confiance persistants du marché avec sa stratégie en banque d’investissement et l'érosion continue de la marque», ont souligné ce jeudi les analystes de JPMorgan dans une note. «Le statu quo n’est plus une option, car les préoccupations des contreparties commencent à émerger, comme en témoigne la faiblesse des marchés du crédit et des actions (mercredi)».

Les opérateurs attendent également l’issue de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) cet après-midi, alors qu’ils doutent de la possibilité d’un relèvement de taux de 50 points de base (pb) comme annoncé jusqu’à peu.