Credit Suisse, trois ans de descente aux enfers

Il n’aura fallu que trois ans pour que Credit Suisse, l’une des plus prestigieuses banques au monde, devienne le maillon faible de la finance européenne. Depuis le 1er janvier 2020, l’action plonge de 85%. La chute du titre mercredi, de plus de 30% en séance après que le président de son principal actionnaire, la Saudi National Bank, a déclaré qu’il ne soutiendrait pas davantage financièrement la banque, a entraîné dans son sillage un mouvement de panique des investisseurs sur tout le secteur.

Ces inquiétudes sur l’avenir de Credit Suisse n’ont pas grand chose à voir avec la débâcle de Silicon Valley Bank aux Etats-Unis. Elles sont la conséquence d’une accumulation de déboires et de mauvais choix. Les problèmes récurrents de gouvernance, les affaires Greensill ou Archegos ont torpillé le virage stratégique que la banque essayait de prendre depuis 2015.

Février 2020, un climat délétère

En 2015, Credit Suisse est, comme toutes les autres banques, à la manœuvre pour raffermir son modèle en s’assurant des revenus plus stables. Pour conduire ce changement, elle décide alors d’apporter du sang neuf, en recrutant le franco-ivoirien Tidjane Thiam à sa tête. Son mandat est clair : augmenter la productivité, alléger les activités de banque d’investissement au profit de la gestion de fortune, au profil plus stable et résilient.

Cette nouvelle orientation doit être conduite par Iqbal Khan, nommé à cette époque directeur de la gestion de fortune internationale. Mais les deux hommes, voisins à la ville, se déchirent pour des raisons personnelles. Une simple querelle de voisinage met en lumière une ambiance délétère, faite de luttes d’influence et de pouvoir, sur fond d’espionnage des salariés.

En février 2020, Tidjiane Thiam est forcé de quitter la banque, dans un meilleur état financier qu'à son arrivée, mais empêtrée dans ses problèmes internes et de gouvernance.

Mars 2021, l’affaire Greensill

Alors qu’au début de l’année 2021 la banque essaie tant bien que mal de gérer ses problèmes internes, l’affaire Greensill éclate. A l’époque, l’environnement de taux bas voire négatifs a incité certains banquiers à proposer à leurs clients des montages parfois complexes pour trouver du rendement. C’est ce qu’a fait Credit Suisse avec ses fonds Greensill, qui investissaient dans des créances issues de l’activité d’affacturage inversée de la société du même nom.

Or, au début de l’année 2021, Tokyo Marine, qui assurait ces créances pourtant réputées peu risquées, tire la sonnette d’alarme. L’assureur japonais relève que beaucoup de ces titres sont liés à un seul homme d’affaires indien sulfureux, Sanjeev Gupta, et cesse de les assurer. Au début du mois de mars, Credit Suisse décide de geler sa gamme de fonds Greensill, dont les encours totalisent à l’époque 10 milliards de dollars. Outre l’ardoise de plusieurs milliards que doit payer la banque pour rembourser ses clients fortunés, cette affaire écorne sérieusement sa réputation.

Mars 2021, la chute d’Archegos

Moins d’un mois plus tard, alors que l’affaire Greensill bat son plein, un nouveau scandale touche de plein fouet la banque helvète. Archegos, le family office américain du financier Bill Hwang, qui prend d'énormes paris sur les marchés actions grâce à l’effet de levier, n’arrive pas à faire face à ses appels de marge et fait défaut. Or, Credit Suisse est l’un des principaux prime broker du fonds, participant à son financement. En quelques jours la banque est forcée de couper en urgence ses positions, entraînant des pertes de plus de 4 milliards de francs suisses (et autant d’euros). Encore une fois, sa réputation est attaquée, et plus particulièrement son département de contrôle des risques.

La combinaison des affaires Archegos et Greensill fait tomber les comptes du groupe dans le rouge. La spirale négative s’enclenche: chute de l’action, hausse des coûts de financement, défiance des parties prenantes. Pour redonner confiance, le groupe nomme Antonio Horta-Osorio à sa présidence en avril 2021. Mauvaise pioche: le Portugais doit démissionner neuf mois plus tard... pour avoir enfreint les règles de quarantaine durant le Covid. En juillet 2022, c’est le directeur général, Thomas Gottstein, qui est poussé vers la sortie, au profit d’Ulrich Körner.

Octobre 2022, la fuite des clients fortunés

La déconfiture de Credit Suisse commence à inquiéter ses clients fortunés. Victime de rumeurs malveillantes sur les réseaux sociaux comme de ses propres insuffisances, le groupe connaît des retraits massifs dans sa banque privée à partir du mois d’octobre. L’activité la plus lucrative, la plus stable aussi, est touchée au cœur. Au total, au quatrième trimestre, la division gestion de fortune enregistre 93 milliards de francs de retraits nets, pour la plupart des dépôts : c’est près de 15% des encours à fin septembre, un chiffre énorme.

«Ces sorties se sont stabilisées à des niveaux beaucoup plus bas, mais ne s’étaient pas inversées à la date de ce rapport», avoue Credit Suisse le 14 mars dans son rapport annuel. L’hémorragie dégrade les ratios de liquidité, et contraint la banque à payer très cher la fidélité de ses clients. Début mars, elle offrait une rémunération de 6,5% annuels pour des dépôts à 3 mois supérieurs à 5 millions de francs. Des conditions qui se paieront dans les résultats futurs.

27 octobre 2022, un plan de sauvetage polémique

Après des semaines de fuites dans les médias, Ulrich Körner dévoile le plan de la dernière chance pour Credit Suisse. Au programme : encore un recentrage sur les activités moins risquées, 9.000 suppressions d’emplois et une augmentation de capital de 4 milliards de francs qui fait de Saudi National Bank son premier actionnaire.

La levée de fonds est un succès, mais la restructuration, qui va «dans le bon sens», est jugée «plus complexe que celles d’UBS et de Deutsche Bank» à l'époque de leurs recentrages, selon les analystes de JPMorgan. Pénalisée par l’appel au marché, l’action Credit Suisse rate le rebond des valeurs bancaires et perd encore 25% entre l’annonce du plan et le 31 décembre 2022.

Un point surtout fait polémique, le projet de scission de la banque d’investissement. Celle-ci doit renaître sous la marque CS First Boston en fusionnant avec une boutique américaine de conseil en fusions-acquisitions, The Klein Group. Or son fondateur, Michael Klein, n’est autre que l’administrateur de Credit Suisse qui a été chargé de réfléchir à l’avenir de ces activités au sein du groupe. Le conflit d’intérêts, flagrant, bénéficie au banquier américain. Le 9 février 2023, Credit Suisse précise que Michael Klein recevra 175 millions de dollars pour rémunérer l’apport de sa boutique, et sera le patron du nouvel ensemble. Pire encore : entre son départ du conseil d’administration de Credit Suisse le 27 octobre, et sa nomination comme directeur général de CS First Boston le 9 février, le dirigeant a touché une commission de 10 millions de dollars, révèle le rapport annuel du groupe. Il fallait, selon Credit Suisse, «sécuriser les services de Michael Klein» pendant ce laps de temps. Pas idéal pour restaurer la confiance dans la bonne gouvernance du groupe.

9 février 2023, une perte historique

Credit Suisse publie une perte nette de 7,3 milliards de francs au titre de 2022. Du jamais vu depuis la crise financière de 2008. Le symbole est fort, d’autant que le groupe prévoit de rester dans le rouge cette année, pour un retour aux profits en 2024, subordonné à la réussite de son plan de retournement. Reste à savoir si ses clients, ses créanciers et ses actionnaires lui en laisseront le temps.