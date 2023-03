Credit Suisse entraîne le secteur bancaire européen dans sa chute

Le répit aura été de courte durée pour les marchés actions et pour le secteur bancaire. Après leur rebond mardi, sur la réduction des craintes de contagion de la crise qui secoue les banques régionales aux Etats-Unis, les places boursières européennes chutent de nouveau mercredi, affectées par le regain d’inquiétude autour de Credit Suisse.

Les valeurs bancaires sont de nouveau au centre de la tourmente. A Paris, l’action BNP Paribas, qui a été momentanément suspendue à la baisse, chute de 10% devancée de peu par Société Générale (-9,6%). L’ensemble du secteur dégringole, l’indice Euro Stoxx Banks abandonnant 7%. La crainte sur les banques a traversée l’Atlantique avec comme risque celui d’un défaut de Credit Suisse.

Sauve qui peut

Le président de la Saudi National Bank, le principal actionnaire de Credit Suisse depuis l’augmentation de capital réalisée l’automne dernier, a indiqué mercredi dans une interview à Bloomberg TV qu’il ne comptait pas renflouer à nouveau la banque. «La réponse est absolument pas, pour de nombreuses raisons, au-delà de la plus simple, qui est réglementaire et statutaire», a déclaré Ammar al Khudairy. Le groupe ne peut en effet franchir le seuil des 10% du capital.

Après avoir été suspendue de cotation ce matin, l’action de la banque suisse continue de chuter à un plus bas historique (-20% à 1,80 francs suisses). Les CDS (credit default swaps) 5 ans continuent de progresser à plus de 550 points de base.

«Les craintes sur les banques se sont étendues à Credit Suisse, explique Frédéric Rollin, conseiller en investissement chez Pictet AM. L’action est en forte baisse et sa capacité à emprunter s’amoindrit. S’assurer contre un défaut de la banque coûte désormais près de 600 points de base.»

«La banque était déjà très surveillée par les investisseurs mais la situation s’aggrave et le marché commence à craindre une défaillance, après l’annonce par son principal actionnaire qu’il ne la soutiendrait plus financièrement, ce qui aurait d’autres répercussions que les déboires de SVB aux Etats-Unis. Tout le monde coupe ses positions sur les banques», affirme Vincent Boy, stratégiste chez IG Markets. «Credit Suisse est une banque suffisamment importante pour générer des craintes sur l’ensemble du système bancaire», ajoute le spécialiste de Pictet AM.

L’indice Euro Stoxx 50, avait débuté la séance en légère baisse, dégringolait de 3% vers 11h30. A Paris, l’indice CAC 40 dévissant de 3% également, le Dax de 2,4% à Francfort, l’Ibex de 3,5% à Madrid et le FTSE Mib de 3,3% à Milan.

Cette nouvelle chute des actions européennes s’accompagne d’un rebond de la volatilité, les investisseurs continuant de rechercher de la protection face aux récents mouvements sur les marchés. L’indice VStoxx de volatilité implicite de l’indice Euro Stoxx 50 rebondit à 28,5, revenant sur ses points hauts de lundi. L’indice Vix de la volatilité du S&P 500 grimpe à 26,7. Les futures sur indices anticipent une forte baisse de Wall Street à l’ouverture cet après-midi, l’indice S&P 500 étant attendu en baisse de 1,5%.

Les craintes sur les banques européennes se répercutent sur les marchés de taux où les investisseurs continuent de chercher des actifs pour protéger leurs portefeuilles. Le rendement du Bund 10 ans chute de 19 pb, à 2,26%, la maturité 2 ans baissant de près de 30 pb, à 2,63%.

Cette nouvelle chute des marchés actions intervient en outre à la veille de la réunion de la Banque centrale européenne. Les investisseurs ont récemment revu en forte baisse leurs anticipations de taux en réaction à la crise bancaire aux Etats-Unis. «Ces événements ne sont toutefois pas de nature à infléchir la trajectoire de la BCE qui devrait confirmer demain une hausse de 50 pb de ses taux directeurs», poursuit Vincent Boy. En ne le faisant pas, elle risquerait d’abîmer encore sa crédibilité face à l’inflation. «Les banques centrales se trouvent coincées entre le risque inflationniste et la nécessité d’intervenir pour calmer la panique. Ce n’est pas une situation confortable pour elles, et donc pour les investisseurs», estime Frédéric Rollin.

