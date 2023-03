Credit Suisse constate des faiblesses importantes dans ses reportings

Credit Suisse a annoncé ce 14 mars qu’il confirmait ses résultats pour l’année 2022 publiés le 9 février dernier. Cette précision intervient alors que la banque suisse avait décidé la semaine dernière de retarder la publication de son rapport annuel suite à un appel tardif du gendarme financier américain, la SEC, la nuit précédent la date prévue de publication.

Le groupe suisse a donc sorti ce rapport dans lequel il indique avoir identifié des «faiblesses importantes» dans ses contrôles internes et a déclaré qu’il n’avait pas encore endigué les sorties de fonds des clients. «Au 31 décembre 2022, le contrôle interne du groupe sur l’information financière n'était pas efficace et, pour les mêmes raisons, la direction a réévalué la situation et est parvenue à la même conclusion pour le 31 décembre 2021», a déclaré le groupe. La banque indique que l’identification de ces faiblesses sur le contrôle interne pourrait prendre du temps à être redressée et coûter des ressources. Par ailleurs, cette situation «pourrait avoir un effet négatif important sur nos activités, nos résultats d’exploitation et notre situation financière».

Dans le rapport, le cabinet d’audit PwC a émis une opinion défavorable sur l’efficacité des contrôles internes de la banque.

En Bourse, l’action Credit Suisse reculait de 1,4% mardi à 16h dans un marché européen en hausse après sa chute de la veille.